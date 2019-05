 ¡No lo diga, hágalo!

Alea iacta est! o ¡la suerte está echada!, en español pa que tos nos entendamos, aunque tanto al general Máximo como a su emperador, Cómodo, no les supondrá ningún problema entenderlo, puesto que el latín debería ser su lengua de cabecera. Ya estamos «otra vez en la carretera», On the road again, que cantaban los de Barrabás. Después de una campaña con sobresaltos -sobre todo para los peperos, que siguen estando en un ¡ay!-, se abrió el melón y hemos pasao del tiempo de las promesas -electorales- al de los hechos. Pasó lo de «prometer hasta el meter...», pero que conste que no estamos en aquello de «...una vez metido olvidar lo prometido». ¡Es tiempo de hechos!.

Me acuerdo del chiste en el que una persona llega al cielo y San Pedro, antes de dejarle entrar, repasa su currículum y, viendo que ha sido bueno y digno de sentarse a la diestra de Dios Padre, «hasta el día de la resurrección de los muertos», le pregunta si quiere entrar en el paraíso, a lo que ésta persona le dice que no lo tiene claro. Ante tal respuesta, San Pedro le manda a pasar un día al infierno para que conozca lo que allí sucede. El hombre baja al averno y se encuentra con amigos que están rodeados de bellas damiselas, degustando manjares, jugando al golf, tomando copas, escuchando música, etc? Finaliza la jornada y vuelve ante San Pedro, que le manda al cielo a pasar, igualmente, un día. En el edén todo es serenidad, no hay jolgorio, los ángeles tocan arpas, saltan de nube en nube... Finaliza el día y San Pedro le vuelve a preguntar si quiere entrar en el paraíso, a lo que el hombre contesta que no, que prefiere estar con sus amigos jugando al golf, comiendo exquisitos manjares, rodeado de bellas mujeres, etc? San Pedro cumple el deseo del hombre y le manda al infierno. Cuando éste llega ve que aquello es un páramo, que sus amigos están en vasijas llenas de excrementos -mierda- hasta las narices, que no hay bellas damiselas, que no se come, que la única música que se escucha son lamentos. Sorprendido, el hombre pregunta que qué ha pasado, a lo que Satanás le contesta: ¡es que ayer estábamos en campaña y hoy usted ha votado!. ¡Pues eso; el domingo votamos y a partir de ahora iniciamos una nueva aventura!. ¡No pretendamos que Nuestro Padre Jesús haga un milagro para arreglar lo que nosotros, en las urnas, hemos jodido!.

¡Bueno, pues bien; pues ya está!. Ya se sabe aquello de que si sale con barba San Antón y si no la Virgen de la Asunción. Lo que está por ver, en esta Orihuela sotánica y satánica, es quien es San Antón y quien es la virgen de la Asunción, porque la cosa no pinta muy bien que digamos para hacer pactos que garanticen una cierta estabilidad política y, sobre todo, emocional. Recordemos que PP necesita de los sillones de Cs para mantener la alcaldía. Recordemos que el «candidato» pepero llamó «partido garrapata» a los naranjitos, lo que no sentó nada bien a los de Rivera, que habían corrido el peligro de sufrir un desgaste innecesario para mantener a Bascuñana en el sillón.

Vaya por delante que no soy -ni lo pretendo, Dios me libre- analista político, solo un ciudadano que dice en voz alta lo que algunos de vosotros pensáis. Y vaya por delante que no me voy a exiliar en Rafal -¡ya quisiera Manolo Pineda!-, aunque el general Máximo, según me dicen, quisiera desterrarme, porque, según me cuentan, no puede verme, lo cual me parece estupendo. ¡A lo mejor el sentimiento es recíproco!. La diferencia es que yo puedo ir por la calle sin problemas y él, a tenor de lo que rula por las redes sociales, puede tenerlos a partir de ahora.

¡Vamos a ver!. El PP necesita a Cs para mantener la alcaldía, pero es que Cs parece que no está por la labor de pactar con los gavioteros, que, junto a los sosiatas de Carolina Gracia, son los perdederos de las municipales -ambos se han dejado dos sillones por el camino-. Y no están por la labor de pactar porque los primeros espadas peperos están siendo investigados por el fiscal Briones. ¡Los naranjitos no quieren pringarse!. Y al PP, con los votos de Vox, no les da para seguir en la Esquina del Pavo.

Carolina tampoco tiene apoyos para sentarse en el despacho principal de la casona del marquesado de Arneva. No le da con Cambiemos y Cs no quiere pactos, a tres bandas, con los de Karlos Bernabé y la lideresa de los sosiatas. ¡Un lio; chico, un lio!. ¿Quién se va a bajar los pantalones?. Me da que el ciudadano Aix, como Simeone con su partido a partido, quiere poner sobre la mesa su programa y a mandar, pero ¿con quién?. ¿Exigirá la alcaldía con sólo sinco escaños?. ¡Hasta el 15 de junio todo puede pasar!.