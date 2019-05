La suspensión de diputados

La mesa del Congreso ha suspendido a los cuatro diputados procesados y en prisión por rebeldía, con efectos desde que tomaron posesión, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no del artículo 21 del Reglamento del Congreso, pues éste exige suplicatorio y correspondiente autorización del Congreso. El problema es complejo y muy delicado y se puede repetir en la supuesta suspensión de los eurodiputados, procesados o en rebeldía, que tiene que decidir la Cámara Europea.

En primer lugar, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». Considero que no es aplicable al caso porque no se trata de un procesado que ostenta un cargo público, sino precisamente de un diputado, y nuestra Constitución en su artículo 71.2, señala taxativamente que los diputados y senadores gozarán de inmunidad, y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Y, añadiendo, no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

Por su parte, el Reglamento del Congreso dice en su artículo 21.1.2: «El diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». Por lo que igualmente se tiene que conceder autorización por la Cámara y, además, es provisional mientras dure la prisión preventiva. Y la verdadera y definitiva suspensión de un diputado viene recogida en el Reglamento en su artículo 21.2 que dice: «El diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte, o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria». Hasta la sentencia firme no procede la suspensión definitiva, y, desde luego, previamente es preciso solicitar el suplicatorio para procesar.

Se está entendiendo y dando por descontado que estas previsiones legales no se refieren cuando ha sido ya procesado y se halla en prisión un diputado antes de ser elegido y tomado posesión de su cargo, pues entonces no es preciso el suplicatorio del tribunal.

Pero como muy bien dice la profesora de Derecho Constitucional, Argelia Queralt Jiménez: «Cabe entender que la inmunidad empieza en el momento del nuevo mandato representativo, dado que las prerrogativas protegen a las Cámaras, no a las personas. Esto conllevaría la suspensión del procedimiento judicial mientras se solicita y resuelve el suplicatorio, respetando en sus máximos todas las garantías que la inmunidad prevé en el artículo 71 CE». La protección de la composición de la Cámara puede modificarse por hechos judiciales anteriores, ya que se puede acordar el procesamiento o la prisión provisional de un candidato, con la previsión de que, aunque fue elegido no podría ejercer su cargo. En todo caso, es la Cámara y previo suplicatorio, la que tiene que deliberar y resolver sobre la suspensión de una manera justificada, ya que en otros supuestos lo ha exigido nuestro Tribunal Constitucional que la autorización o negatoria tiene que estar razonablemente justificada.

Y aún es más complicado lo que va a suceder con los eurodiputados, tanto para Junqueras, que va a renunciar a su escaño para ir a las europeas, como los que sean elegidos eurodiputados. Veamos la normativa europea.

Para procesar a un eurodiputado, la autoridad estatal, aquí el Tribunal Supremo, tiene que solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad. Recibido el suplicatorio, el presidente del Parlamento lo comunica al pleno, y lo remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos (semejante a nuestros letrados del Congreso). Esta Comisión puede solicitar la información que considere necesaria y permitir al diputado en cuestión que defienda su postura y aporte los documentos que considere pertinentes. Una vez escuchadas las posiciones, la Comisión de Asuntos Jurídicos se reúne a puerta cerrada para pronunciarse sobre si recomienda al pleno la suspensión o el mantenimiento de la inmunidad del diputado. Finalmente, el plenario toma la decisión por mayoría simple.

La motivación de por qué están en prisión y procesados por el delito de rebelión, puede chocar con la legislación europea, como ya ha sucedido en los tribunales de Alemania y Bélgica, en que se precisa que la rebelión sea alzamiento violento en sí mismo o empleo de fuerza armada, cuestión muy discutida en el procés, incluso para prestigiosos juristas españoles. La declaración unilateral de independencia, y el referéndum ilegal, pueden considerarlos una cuestión interna de España, y los delitos de motivación política. Y sería un gran desprestigio que los diputados que aquí los hemos suspendido, pudieran en la Cámara europea ejercer sus derechos y deberes.

En conclusión, el Tribunal Supremo determinó que la suspensión era posible en base al Reglamento del Congreso, y ahora los letrados dan la razón a Batet y a la Fiscalía en el sentido de que han de ser suspendidos en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no del Reglamento, por lo que tenía que ser el Supremo quien acordara la suspensión y pedir al Congreso el suplicatorio para seguir el procesamiento y la prisión provisional. Se ha empezado mal y es posible que termine mal.