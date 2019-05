Con cuatro años por delante

El gobierno municipal de Alicante será de las tres derechas o de las tres izquierdas. Será un gobierno estable y capaz de pactar los temas principales y al que habrá que exigirle el PGOU

Cuatro años sin elecciones generales, sin municipales, sin autonómicas, sin europeas. Sin votar. Aproveche ahora, mañana, y vote. Luego no se queje si le entra el «mono» de votar; y mucho menos de lo que hagan o deshagan nuestros gobernantes. Por primera vez en democracia vamos a conocer un período tan largo sin convocatorias electorales en toda España. Y digo bien en toda España, porque Galicia y Euskadi tienen que convocar sus autonómicas antes y Cataluña se supone que las convocará para aprovechar el eco del juicio del procés. De todas formas, un periodo tan amplio abre grandes posibilidades.

En las elecciones municipales las convocatorias están reguladas con carácter cuatrienal el último domingo de mayo. Pero, lo que no cabe duda es que los gobiernos municipales están muy condicionados por los autonómicos y por el Gobierno del Estado cuando regulan el marco en el que los ayuntamientos tienen que actuar. Esta vez la convocatoria casi simultánea de todos los comicios llevará probablemente aparejada que las mayorías políticas sean similares, y sobre todo permitirán gobiernos más estables para los próximos cuatro años.

Esto tiene un primer efecto beneficioso para la economía española, en mi opinión. Las inversiones lo que requieren es un marco regulatorio claro, o un proyecto claro y estable. El medio plazo es una proyección interesante en general para las empresas y ayudará, sin duda, a compensar el terremoto que está provocando Trump en las instituciones y relaciones políticas y comerciales internacionales. Por otra parte, el Gobierno de la nación puede y debe plantearse en el ámbito de su competencia, las reclamadas reformas estructurales y de modelo económico que nuestro país necesita. Ahora se pueden poner en marcha en los primeros años de la legislatura, sin que eso suponga un coste electoral relevante, ya que los resultados beneficiosos se verán antes de las próximas elecciones. Algunos temas en este ámbito son el coste de la energía para nuestras empresas y la reforma del sector eléctrico dando más entrada a las renovables; potenciar la investigación científica básica, base imprescindible para el desarrollo posterior empresarial; tener mayor presencia y peso en las decisiones de la Unión Europea; realizar la reforma fiscal que equipare nuestro sistema impositivo a la media europea; la reforma del sistema educativo llegando a una ley consensuada que no haya que cambiar en cada gobierno; modificar, a través del Pacto de Toledo, las pensiones para garantizar la revalorización con arreglo al coste de la vida y su sostenibilidad, pasando algunas de ellas al Presupuesto General del Estado; etcétera. Estos son algunos de los temas a mi modo de ver que los gobiernos de España tienen pendiente desde hace muchos años y que deben abordarse con rigor aprovechando que la oposición sistemática de los otros grupos no es rentable a cuatro años vista. Es mucho más rentable políticamente el diálogo y el pacto en los temas claves.

Las comunidades autónomas tienen cada una sus propias tareas, yo en la nuestra me atrevo a decir que es muy importante la vertebración del conjunto de las comarcas de la Comunidad Valenciana. En particular, por lo que nos toca, de las «comarcas del sur». Hay que recuperar el bilingüismo en la Comunidad, pero con bastante más delicadeza de la que ha tenido el último conseller. En política hace falta sensibilidad y mano izquierda no basta con el Diari. Hay que revitalizar la industria que tanta importancia económica y exportadora tiene en Alicante, y que tanto ha sufrido y está sufriendo con la crisis. Partiendo de que las diputaciones no se eliminarán mientras no haya reforma constitucional, la coordinación no debe basarse en que estén gobernadas por los mismos partidos; sino en pactar programas y la incentivación económica de los mismos que hagan confluir las actuaciones.

El gobierno municipal de Alicante ciudad será de las tres derechas o de las tres izquierdas. La pelota está en el tejado hasta mañana, ni siquiera me atrevería a poner nombre al futuro alcalde. Me parece que en cualquiera de los casos, será un gobierno estable para los próximos cuatro años, y capaz de pactar los temas principales y al que habrá que exigirle el tema principal: es una vergüenza que Alicante lleve más de 20 años esperando la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuáles son las normas de juego urbanísticas en nuestra ciudad y a que nadie sirva a los poderosos el urbanismo a la carta.