Aunque la mona se vista de seda...

De nuevo se acercan elecciones, en este caso municipales, autonómicas en 12 territorios aunque no en la Comunidad Valenciana y europeas; el 26 de este mes volveremos a meter en la urna nuestro voto. Unos lo tienen claro desde siempre y votan a un partido determinado, sin pensar en el candidato, pero la mayoría, en el caso de las municipales, piensan más en la persona que representa ese partido; por eso, es esencial el estilo y las formas que adoptan los candidatos de cara a la gran cita. Es fundamental no «disfrazarse» y ser uno mismo. Viendo el otro día a Pablo Iglesias entrar en el Palacio de la Moncloa con una chaqueta que parecía caída del cielo, no fue desde luego una buena idea, uno veía inmediatamente que iba disfrazado, no era él y, esto, le resta credibilidad y autenticidad que es, precisamente, lo que a Pablo le sobra.

También hay políticos que intentan cambiar de estilo a última hora, esto también es un error fatal, porque la gente no es tonta y se da cuenta enseguida de este cambio y, automáticamente, pierde credibilidad el candidato. Otros adoptan una vestimenta y un estilo general ad hoc con las ideas de su partido, también es un error porque conseguirá votos de los fans de ese partido, pero no conseguirá votos de otras fuentes que es lo que realmente busca un candidato en su lucha electoral.

Teniendo en cuenta todas estas ideas, voy a describir a continuación la imagen que transmiten estéticamente los candidatos a la Alcaldía de nuestra querida ciudad de Alicante y cómo podrían mejorar.

Luis Barcala: Su mirada habla. Es difícil encontrar políticos que te miren directamente a los ojos en un simple saludo. Luis lo hace y eso dice mucho de él, su mirada es sincera, honesta y directa... Le aconsejo que la explote. Tiene que mejorar su sonrisa y por último no abusar de la corbata. Le resta cercanía.

Francesc Sanguino: Está en proceso de cambio, ha abandonado el «fular» siempre tenía alguno de repuesto en sitios estratégicos por si los olvidaba entre bambalinas... Ahora le toca aprender a llevar «el traje de político». Ha cambiado de gafas, de estilo de pelo e incluso de nombre... adios Paco y bienvenido Francesc.

Natxo Bellido: Correcto con su imagen estable, informal, casual y juvenil. Únicamente le dejaría más longitud de su cabello para conseguir un equilibrio estético que realce con mas fuerza su auténtica personalidad política. Ayer le pregunté a un amigo; -¿Por qué te cortas tanto el pelo? y él me respondió; - porque para mí es bello verlo crecer. Sólo con una respuesta así tiene justificación a una rapada capilar.

Mari Carmen Sánchez: Como siempre hablar de Ciudadanos es hablar de Imagen, es guapa, viste bien... únicamente el cabello oscuro le favorece (tiene que volver a oscurecerlo), las camisas con «manga francesa» mejor que blusas desmangadas.

Mario Ortolá: Recuerdo que hace algunos años cuando nos hacíamos la foto del carnet de identidad nos decían: «Enseña la oreja. por favor...» así lo veo en prácticamente todas las fotos al candidato Mario. Le mejoraría la barba, que desde luego no coincide la estética con sus ideas políticas. Está empezando en el mundo de la sedución política. ¡A mejorar!

Xavi López: Tiene una cara simpática y es el «guapo» de los candidatos. Esto demuestra que la ausencia de cabello no es impedimento para resultar atractivo. Imagino, como en la mayoría de sus colegas de partido, que la imagen no importa... camiseta, pantalón y «podemos».

Fernando Sepulcre: Va mejorando considerablemente... En algunas ocasiones parece «Sandokán» y en otras un «profesor de Maristas». Estoy a su disposición para optimizar su imagen personal. Tiene mucho potencial y quizá sea el más cercano de los candidatos.

Ahora que estoy yo entrando en una edad donde las canas pintan y, de qué manera, cada vez que me ve mi madre entrar a casa con mi estilo moderno y juvenil (qué voy a decir yo de mí mismo?), me suelta su frase preferida «aunque la mona se vista de seda, mona se queda». No hay nada como la mirada y el juicio de una madre para darse cuenta que tienes que cambiar de estilo. Mucha suerte a todos los candidatos en estos comicios municipales y espero que con mis reflexiones les vaya el día 26 como la seda ...