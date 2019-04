el tiempo y su herida

No salgas a la calle cuando hay gente

¿Y si no vuelves?

¿Y si te pierdes?

No mires a los ojos de la gente

(Golpes Bajos)



ace unos días se cumplieron veinticinco años de la muerte de Kurt Cobain, cantante y líder de Nirvana, grupo de efímera existencia que con apenas tres discos de estudio y un cuarto en directo revolucionó el mundo de la música a principios de los años 90 del pasado siglo.

En la película El luchador (2008) hay una escena en la que su protagonista -interpretado por Mickey Rourke- afirma que en los años 80 la música norteamericana era divertida y bailable pero que todo aquello terminó con Nirvana: a partir de entonces los grupos de rock pasaron a componer canciones depresivas cantadas por tipos raros. Y en cierta manera tiene razón Randy « The Ram» con esta idea que por sí sola podría resumir el cambio que hubo en la música de EE UU cuando la llamada Generación X -a la que yo pertenezco- comenzó a tomar conciencia del mundo en el que se adentraba. Para ello, para este cambio, iban a ser necesarias otro tipo de canciones que unidas entre sí crearan la banda sonora de una nueva generación.

Kurt Cobain se escondía bajo el estereotipo de joven del movimiento grunge de la costa oeste norteamericana con sus eternas chaquetas de lana y sus vaqueros gastados, pero en realidad fue un músico con una capacidad de trabajo y de perfección que rayaba en la obsesión. Despotricaba contra las discográficas, pero llevaba al detalle las ventas de discos y exigía conciertos en las fechas que él estipulaba. Por tanto, más allá de esa imagen, tratar de buscar las causas que le llevaron a suicidarse en 1994 a la edad de 27 años resulta una empresa casi imposible. En cualquier caso, podemos pensar que la herida que el tiempo hizo poco a poco en su interior terminó siendo tan insoportable que no pudo aguantar más. En Come as you are, una de sus canciones más conocidas, hay una continua referencia a la memoria y al recuerdo del que se fue y al que se le espera. Da igual cómo regrese. Sólo se le espera. Sin embargo, en la letra de The man who sold the world Cobain dio un paso más y comenzó a hablar de la muerte y del olvido como si el presagio de su desaparición estuviese comenzando a tomar forma. El solo de guitarra con el que termina esta segunda canción demuestra la increíble habilidad de Cobain como guitarrista, pero sobre todo es un lamento desgarrador hacia el interior de sí mismo. Da igual el mundo en el que habitas, parece decir Cobain, lo importante es el mundo que te habita.

Llevo treinta años escuchando a Nirvana y al igual que al releer la buena literatura que nos apasionó en nuestra juventud se abren ante nosotros detalles que se nos habían pasado por alto, las canciones de Nirvana han evolucionado conmigo. Del joven muchacho que se pelea con el mundo ha ido emergiendo poco a poco el desencantado que sabe que no hay solución. La mentira y el odio son lo único que nunca muere. Sin embargo, la belleza que nos rodea, dura tan poco que apenas tenemos tiempo de mirarla mientras se desvanece ante nosotros, como esas bandadas de pájaros que al atardecer forman extrañas figuras en el cielo.

No deja de sorprenderme que ya hayan pasado 25 años de la muerte del líder de Nirvana. Supongo que tendrá que ver con el hecho de que lo que realmente me sorprende es que todo ese tiempo se haya desvanecido tan de golpe alrededor de mí. No tengo conciencia de haber vivido tanto tiempo, como si mis pasos por este mundo fueran cada vez más breves.

La cabaña en la que se suicidó Kurt Cobain formaba parte de una enorme casa con jardín en la que vivió a salto de mata, con pocos muebles y destartalada. Sus entradas y salidas de clínicas de rehabilitación por su adicción a las drogas, sobre todo la heroína, no presagiaban nada bueno. Existen varias teorías conspirativas sobre su muerte. Sobre el hecho de si fue causada por sí mismo o provocada por alguna persona cercana. Ahora eso ya da igual. En abril del 94 Kurt Cobain se disparó un tiro en la cabeza en medio de una sobredosis de heroína convirtiéndose en protagonista de una de sus canciones.