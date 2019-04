Los mejores años del siglo

La Comunidad Valenciana ha vivido los cuatro mejores años en lo que llevamos del siglo XXI. Los anteriores veinte años nos hicieron famosos por la corrupción, que ahora empieza a sentarse en el banquillo. Expresidentes y, con ellos, múltiples adláteres: presidentes de diputaciones, alcaldes y alcaldesas, responsables políticos de institutos e instituciones, de la administración pública.



No fueron casos aislados del PP, como se decía, sino una corrupción sistemática y pandémica. Hoy empieza a demostrarse y pronto a sentenciarse. Tan solo por habernos librado de la imagen de corrupción, expolio, despojo y mala administración, con que toda España caracterizaba a la Comunidad Valenciana, estos cuatro años de Presidencia de Ximo Puig, aunque solo fuera por eso, ya serían los mejores del siglo XXI.



Ciertamente, no es solo por lo que nos hemos librado; hay otras numerosas razones. De entrada, se ha frenado la privatización y el deterioro de la sanidad pública. Ha mejorado sustancialmente, a pesar de las limitaciones presupuestarias y de financiación. La recuperación del carácter universal de la asistencia sanitaria es una noticia de justicia y también de mejora del servicio. La recuperación de hospitales privatizados representa una mejor atención para los ciudadanos de esas comarcas y un aviso para navegantes futuros.



En materia de infraestructuras en Alicante se ha sacado de la vía muerta la Ciudad de la Luz. Una inversión cuantiosa bloqueada incluso por la Unión Europea y que ahora tiene una perspectiva de futuro. Sus instalaciones están vinculadas al proyecto de Distrito Digital. Arranca con el objetivo de incentivar la rama empresarial de la innovación. La atracción de empresas del sector digital pueden ser un excelente marco para el desarrollo de un sector puntero en la Ciudad de la Luz y en otras zonas de Alicante.



Las startups y la industria digital tienen un auténtico yacimiento en los jóvenes de nuestras universidades. La presencia de empresas del sector, potenciada ya por la Generalitat, pueden crear en nuestra provincia un embrión de sectores de futuro. Por cierto, el hecho de que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, encabece la lista socialista al Congreso lo convierte en el mejor apoyo al Distrito Digital y todo un enlace fundamental en Madrid.



Aunque el nuevo presupuesto del gobierno de Pedro Sánchez no fue aprobado al votar en contra la derecha y los independentistas, la mejor gestión y administración económica de los presupuestos de la Generalitat han conseguido mejoras apreciables en materia de protección social. En materia de apoyo a los dependientes, se ha recuperado buena parte del atraso existente en las laberínticas tramitaciones, se han reconocido los derechos a la ayuda, se ha recortado el tiempo de pago a los beneficiarios.



Es un sector muy vulnerable y conseguir la recuperación de los derechos de las cuidadoras, con el alta en la Seguridad Social, es un objetivo que desarrollar en la próxima legislatura, al igual que el logro de la plena autonomía personal. El desarrollo de la ley requiere más tiempo y un nuevo sistema de financiación autonómica.



La actualización y agilización de los trámites de la renta mínima garantizada con la Ley de Renta Valenciana suponen lograr que ningún valenciano viva por debajo del umbral de pobreza. Es la herramienta fundamental para potenciar las políticas de inclusión, desde luchar contra la pobreza energética hasta la infantil.



En las universidades se ha multiplicado la política de becas para garantizar la igualdad de oportunidades y, ahora, el presidente Ximo Puig ha anunciado la matrícula gratuita para todos los alumnos, cualquiera que sea su nivel de renta, que demuestren un buen trabajo académico aprobando todo el curso. Esto será a partir del próximo año.



La próxima legislatura será la mejor, todavía, del siglo XXI. Tanto para la Comunidad Valenciana como para España. Por eso pedimos tu apoyo a las propuestas socialistas y a un gobierno progresista presidido por Ximo Puig.



Volem Més Alicante

Plataforma de Apoyo a Ximo Puig como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana



