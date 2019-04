Honor y gloria a los olvidados de la historia

Eran personas sencillas y humildes, como nosotros, españoles, como nosotros. Tenían su vida, su familia, sus ideas, sus sueños y sus proyectos, como nosotros. Pero les tocó vivir una etapa hostil, marcada por el odio, y lo perdieron todo, hasta su valor más preciado, sembraron los campos con su sangre, para hacer posible el futuro de esta España, que ahora habitamos nosotros.

Su sufrimiento no debe ser en vano, y no merecen caer en el olvido. Perdieron la vida, pero no la dignidad, por eso merecen ser recordados y reposar en algún lugar, libre de olvidos y rencores, de este país, que ayudaron a construir, donde podamos acudir a honrarles y a llorarles, como hacemos nosotros con todos nuestros muertos.

Es muy poco lo que piden sus descendientes, tan solo tenerlos junto a los restos de los suyos. Qué hermoso y emocionante resulta ver a un venerable anciano llorar ante los restos mortales de un ser querido, recuperados del olvido, ante quien fue su padre o su madre, y perdió sin saber porqué, cuando tan solo era un niño.

Los muertos no saben de bandos ni de rencores. Recuperarlos, recordarlos, honrarlos nos puede ayudar a todos los españoles, sin distinción, a alcanzar esa soñada reconciliación que solo será posible cuando conozcamos las verdades ocultas de nuestra historia, y seamos capaces, nosotros, de avanzar juntos hacia el futuro.