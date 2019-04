El do de pecho

« Nada es tan malo nunca como para que no pueda empeorar». Extensión de Gattuso de la ley de Murphy.



Ocurrió en unas elecciones locales allá por los años 90 del siglo XX. Un señor con gafas se presentó ante unos expectantes periodistas en el salón de actos del centro polivalente de Carrús, junto a un mamotreto tapado con una sábana y, tras una abstrusa presentación, retiró la cobertura y un nuevo partido se hizo carne -panel de madera en este caso-, con logotipo y todo, ante el general regocijo del vacío auditorio. El hombre le puso empeño al asunto pero el artefacto electoral tuvo una fugaz existencia y su fundador, y probablemente único militante, acabó en otra formación de tan efímera trayectoria como adversos resultados. Son historias que se repiten en partidos de nuevo cuño, muchos de los cuales llegan y se van de los comicios locales sin hacer «ni pols ni remolí».

No pocas de estas formaciones políticas de nuevo cuño son hijas airadas del despecho (DRAE: «Del lat. Despectus, desprecio. Malquerencia nacida en el ánimo por desengaños sufridos en la consecución de los deseos o en los empeños de la vanidad»). Son criaturas políticas que nacen de la convicción de sus progenitores de haber sido arrojados injustamente al extrañamiento por sus propios camaradas. Traicionados y vilipendiados por la sangre de su sangre en forma de expulsión, expediente disciplinario o descarte para las listas. O incluso varios de estos agravios a la vez. Entonces la venganza emerge en forma de ente bastardo que luchará por los mismos votos que sus sañudos ancestros. Ejemplos ha habido varios en las contiendas electorales ilicitanas y, sin duda alguna, es el PP el partido que más ha propiciado estas batallas fratricidas o, cuanto menos, parentales.

En 1995, el ex presidente local popular M anuel Ortuño, marginado por la dirección regional, que apostó por Manuel Serrano como cabeza de lista, pergeñó unos sortilegios y, ¡chas!, surgió como por arte de magia un partido vecinal en El Altet cuyos votos impidieron al PP hacerse con la Alcaldía, al quedarse en 13 ediles (la mayoría, recordemos, está en 14). Otro tanto ocurrió en 2007, cuando de nuevo Ortuño, tras ser ninguneado por Mercedes Alonso en la lista municipal popular, rompió con el partido y encabezó la candidatura «ad hoc» de la Agrupación Popular (AP) de Torrellano y El Altet. Apenas logró 2.500 votos, que no dieron ni para medio concejal, pero fueron determinantes para que la nueva lideresa no pudiera hacerse con el sillón presidencial del Ayuntamiento (el PSOE ganó por solo 112 sufragios). Para no hablar de otras formaciones de ex populares despechados que han pululado con aviesas intenciones sin otro interés no declarado que restar votos a la candidatura oficial del PP.

Y qué decir del partido más exitoso de nuestra historia reciente en esto de los despechos, Ilicitanos por Elche, surgido del desencuentro entre Cristina Martínez y la entonces alcaldesa Alonso, en el tramo final de la anterior legislatura. Los dos ediles actuales de esta formación fueron determinantes para que la ex jefa popular no repitiera en la Alcaldía, junto con la irrupción de Ciudadanos. Formación, por cierto, introducida en Elche y la provincia por Emigdio Tormo, otro represaliado del PP local, tras ser su portavoz municipal. Despechos a porrillo.

Ahora le toca el turno a Ciudadanos. Desde hace tiempo se sabía que la situación en el partido local era más inestable que una botella de nitroglicerina en el Dragon Khan. Ahí andaban enzarzados David Caballero y Eva Crisol con lo de quítate tú pa ponerme yo, que si a mí me apoya Albert, pues a mí Rivera, pues eso sí que no, pues te vas a enterar, pues eso no me lo dices en la calle, pues a que sí, pues hala, te denuncio por desembolsos torticeros y embolsos bastardos, pues ahora me voy y te vas a enterar, pues bueno, pues eso, pues ahí te quedas... Y lo que siguió era inevitable:

Ella: -Hace cuatro años y un día que vivo con él./ Hace unos cuántos días que no lo he vuelto a ver./ Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin mi portavoz,/ pero al ir olvidando de pronto una noche volvió.

Ella: -¿Quién es?

Él: -Soy yo, tu David.

Ella: -¿Qué vienes a buscar?

Él: -La candidatura.

Ella: -Ya es tarde.

Él: -¿Por qué me evitas, Evita?

Ella: -Porque ahora soy yo la que quiere la candidatura para mí. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta...

Él: -Jamás te pude comprender.

Ella: -Vete, olvida mis votos, mis manos, mis labios, que no te desean [ en Ciudadanos, se entiende. N. del E.]

Él: -En busca de emociones un día marché. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, ciudadana mía, estoy.

Así que ahí se quedó Crisol, en su unicidad y al mismo tiempo como un grupo en sí misma, pero convencida de que más vale ciudadana sola, fané, descangayada que mal acompañada. No pensaron lo mismo en Madrid, donde decidieron que ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, por lo que cortaron por lo sano y se sacaron de la manga al verdadero agente naranja tapado: el abogado Eduardo García-Ontiveros Cerdeño (EGOC), un ilustre desconocido en la sociopolítica local que, para no desmerecer en C's, ya había militado en el PP. Es, además, un especialista en los caballeros templarios. Falta le harán sus conocimientos sobre las andanzas de esta orden medieval para afrontar la cruzada que tiene por delante, que se augura más azarosa que la batalla de los Cuernos de Hattin.

El otro Caballero, este con menos temple, aupado por sí mismo y sus circunstancias en menos que canta el gallo Claudio a la más alta cima de la nueva formación Contigo (refugio de ciudadanos despechados), está dispuesto junto a su compañero de escapada Juan Antonio Sempere, a alegrarle al gobierno trino y uno las últimas semanas de su peregrinaje por este valle de lágrimas y sonrisas de la décima legislatura. Y para que conste, en el primer pleno tras su tocata y fuga, se han colocado a la diestra (o siniestra, según desde dónde se mire) del alcalde, por si había dudas.

Y mientras tanto, Pablo Ruz llama al mismísimo José María Aznar, que ese sí que es un templario despechado. Non nobis Domine.