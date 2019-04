Historia de un zahorí

El 8 de abril se clausura una de las exposiciones más sugerentes que he podido disfrutar este año; me refiero a la retrospectiva que el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) dedica estos días a Jesús Zuazo, un artista que sabe provocar de todo menos indiferencia. A mí, por ejemplo, no me resulta indiferente un creador que se pasa la vida buscando su espacio, su lugar, entre dos dimensiones, empleando para ello las armas de la figuración, las herramientas de lo abstracto o el lenguaje que mejor se acomode a lo que le pide su inquietud, su instinto, su edad, su hambre de conocer.

Cualquiera que haya seguido los pasos de Zuazo desde 1989 sabrá que su obra es el resultado de una insatisfacción permanente, el producto de un zahorí que se ha pasado la vida buscando el agua del entendimiento para trasvasarla, una vez hallada, a un bastidor, a una lámina bidimensional donde el espacio-tiempo (maravilloso binomio) responda a casi todas las preguntas. La verdad es que los cuadros de Jesús Zuazo son siempre eso, un derroche de preguntas que disfrazadas de acrílicos, de óleos, de pigmentos, saltan de la paleta a la tela y se quedan ahí, en formas tan reconocibles como un autorretrato, un bodegón, un niño que no deja de mirarnos, un mantel, una playa, un camino... o bien, en formulaciones abstractas, en estructuras reticulares, construcciones espaciales con líneas, degradaciones cromáticas, sombreados, manchas, volúmenes, planos sobre planos, politonos...

La pintura de Zuazo, en cualquiera de sus etapas, indaga, reflexiona, prueba, persigue, explora, tantea... En los primeros años, de una manera intuitiva, la narración figurativa tenía un hondo tono intimista, de mundo interior, y el cuadro se concebía como una ventana por la que mirar, no tanto lo que ocurre fuera del artista sino lo que acontece, al mismo tiempo, en la habitación desde la que se contempla. Como señala Miguel Cereceda, «la ventana siempre ha sido objeto de fascinación para la pintura». Y no lo iba a ser menos en un pintor que daría su alma por hallar el espacio en el que quepan todos los espacios, y en cuya obra lo exterior siempre está presente en el interior, como sucede con todos los espejos. Incluso los paisajes (carreteras, edificios, árboles) adquieren su razón de ser en composiciones de intensa intimidad, ya que forman parte, como collage o plano superpuesto, de una habitación, de un estudio, de un interior con artista al fondo, con libros, con relojes, con periódicos, con niños o con objetos de un tiempo perdido.

Queda claro (y así lo han visto quienes mejor conocen su obra: J.A. Roche, Isabel Tejeda, Cereceda, J. Saborit...) que Zuazo, tras un periodo superponiendo imágenes sobre un mismo plano, sobre una misma y única superficie (yuxtaposición compositiva), tratando de multiplicar las posibilidades de esas dos dimensiones, saltó a la abstracción creyendo que su varilla de zahorí le llevaría al verdadero espacio interior de la pintura, el espacio ideal o a algo que se le pareciera bastante. Y es ahí, con ese nuevo lenguaje, cuando Zuazo trató de hallar la tercera dimensión, la profundidad, sirviéndose para ello de los recursos propios de un ilusionista de la pintura: sombreados, efectos volumétricos...; todo un esfuerzo, al fin, que si bien no le ayudaría a encontrar El Dorado ni la piedra filosofal le ha servido para avanzar y madurar extraordinariamente en su obra.

Tras la vía muerta de la figuración, Jesús Zuazo reconocería que lo abstracto tenía igualmente sus límites pero, además, carecía de atmósfera, de aire, de luz... Es un discurso frío, un muro donde se deposita el color, el trazo, la geometría, pero que no representa la realidad, que se retroalimenta, que apenas comunica porque su autocomplacencia o su onanismo solo le permite hablar de sí, y ello provoca extrañamiento, carece de afectividad y se aleja indefectiblemente del público.

En ese punto de la búsqueda nos tiene ahora el artista. El 8 de abril se recogerán del MUA las 53 obras expuestas, esos cuadros que nos han servido para conocer con una gran perspectiva el desarrollo creativo de 30 años en el arte y en la vida de Zuazo. Ahora quedamos a la espera de que sus más sensibles estímulos de radiestesista le lleven al lugar preciso de esa utopía que le ha servido para avanzar y avanzar, para salir de todos los estanques, para llegar alguna vez –¿por qué no?– a ese espacio donde sea posible pintar lo invisible, expandir nuestra conciencia y representar, con escalofriante detalle, la verdadera anatomía de los sueños.