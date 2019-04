Eutanasia, a debate

Hay casos que hacen que los cimientos de lo que consideramos bueno o malo, correcto o incorrecto, se resquebrajen. Por regla general todos tenemos un criterio de las cosas, que suele guardar relación con nuestra ética y nuestra moral, resultado todo ello tanto de la educación recibida como de la formación de toda índole a la que hayamos tenido acceso. Esta semana el suicidio de María José Carrasco, asistido por su marido, nos ha hecho a muchas personas plantearnos una vez más el debate sobre la eutanasia. Ángel, el esposo, le facilitó a Mª José el veneno necesario para que muriera, como era al parecer su deseo, puesto que llevaba más de treinta años padeciendo una grave enfermedad degenerativa que la tenía postrada. Habrá quien vea en esto un acto execrable o moralmente reprobable, pero desde mi perspectiva lo de Ángel ha sido, sin duda, un muy duro y difícil acto de amor. Mª José no disponía de la capacidad física para poder quitarse la vida. Para él supongo que habrá sido una decisión liberadora, en el sentido de haber cumplido con un deseo largamente expresado por su mujer. Parece ser que él le facilitó el acceso al veneno, pero que quien lo bebió fue ella, por lo que el último y supremo acto de voluntad habría estado en su mano. Acceder a cumplir dicho deseo, asumiendo los riesgos que podrían derivarse con posterioridad para su situación personal, dibuja un Ángel ciertamente admirable, valiente, fuerte. Alguien que no merecería ir a prisión, por mucho que lo diga el Código Penal. Aunque espero que no cunda el ejemplo, ciertamente. Ya en el polémico caso de Ramón Sampedro, que inspiró la laureada película de Amenábar Mar adentro, se trataba esta cuestión y en dicho caso nadie fue condenado, pero ignoro si sería extrapolable.

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) considera que «resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado con el Código Penal». Yo no me atrevería a ser tan taxativa, en el sentido de que en cada caso habría que analizar la voluntad del enfermo sin ningún género de dudas, quien debería así mismo ser sometido a examen de psiquiatras, que acreditaran que quien demanda morir se halla en pleno uso de sus facultades mentales y a su vez que la gravedad de la enfermedad padecida justifica una decisión de esta magnitud. No quiero ni pensar los riesgos de legalizar alegremente un proceso que vislumbro enormemente complejo, que puede tener demasiadas aristas como para realizarlo sin las debidas garantías, sin un previo debate social profundo.