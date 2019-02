El trabajo del futuro

En los próximos años los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, crearán nuevos oficios para muchas personas, pero otras perderán su puesto de trabajo en esa transición, serán las menos preparadas. También vamos hacia una economía más sostenible ambientalmente, igualmente creará muchos puestos de trabajo, pero desaparecerán las industrias basadas en el carbón. Por último, la evolución demográfica será, está siendo otro factor importante: aumenta la población juvenil en algunas regiones del mundo fundamentalmente en África y el envejecimiento en otras genera presión sobre el mercado de trabajo y los sistemas de seguridad social. Esto cambios abrirán nuevas vías para sociedades activas basadas en los cuidados y la inclusión. Estos tres factores básicos -la informatización, la ecologización de las economías, y la demografía- van a configurar las posibilidades de trabajo en un futuro según la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, después de dos años de trabajo ha presentado su informe. ( http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662442/lang--es/index.htm).



Cuando la EPA del pasado trimestre confirma la creación de empleo, los sindicatos subrayan el carácter precario, temporal o parcial del mismo. No es una característica del trabajo en España, es una característica global derivada de las grandes líneas económicas citadas antes. También el conflicto del taxi y los VTC hay que encuadrarlo en la aplicación de las nuevas tecnologías que generan puestos de trabajo, y ponen otros contra las cuerdas. No es el único sector, este mismo conflicto se manifiesta en la competencia que hace Amazon o Alibabá al pequeño comercio. O las empresas de alquileres, o la venta de viajes, y no serán los únicos. La propuesta de la OIT parte de que debe revitalizarse el contrato social y asegurar a los trabajadores una participación justa en el progreso económico y en sus derechos.



La propuesta de la OIT -organización integrada por sindicatos, organizaciones empresariales y gobiernos- plantea tres ejes de actuación «que combinados entre sí generarían crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras», pero advierte que «sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un mundo en el que se ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes». 1º. Se trata de aumentar la inversión en las capacidades de las personas: un aprendizaje a lo largo de la vida que permita adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente, especialmente en transiciones que entraña el futuro del trabajo. Hay que aplicar medidas para la igualdad de género orientadas a la igualdad en los puestos de trabajo del mañana. En conjunto estas medidas requieren proporcionar un nivel básico de protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez. 2º. Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo: estableciendo una garantía laboral universal para todos los trabajadores con independencia de su contrato o situación laboral; hay que tender a que el propio trabajador administre su propio tiempo de trabajo con opciones reales de flexibilidad y control sobre los horarios, sin que deje de satisfacer las necesidades de la empresa; garantizar la representación colectiva de los trabajadores y los empleadores a través del diálogo social como bien público promovido por los gobiernos; por último, en este segundo ámbito, es preciso encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente, esto significa que los trabajadores y directivos han de diseñar la concepción del puesto de trabajo, que la inteligencia artificial debe estar bajo control humano que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean tomadas por personas, «debería establecerse un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que exija a estas plataformas y a sus clientes que respeten determinados derechos y protecciones mínimas».



Por último, 3º, busca incrementar la inversión en lo que llama el trabajo decente y sostenible. Invertir en áreas clave que podían crear millones de puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades para las microempresas y pequeñas y medianas. En concreto cita que «el desarrollo de la economía rural debería convertirse en una prioridad». Es necesario remodelar los incentivos empresariales para conseguir estrategias de inversión a largo plazo. Y a la vez adoptar nuevos modos de medir el desarrollo de los países para que tengan en cuenta las dimensiones distributivas del crecimiento, el valor del trabajo no remunerado que se realiza en el servicio doméstico, así como los efectos medioambientales de la actividad económica.



Las estrategias nacionales sobre el futuro del trabajo han de establecerse por medio del diálogo social entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores.