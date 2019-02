Un sainete sin justificación

Revisando con detenimiento y cabeza fría las imágenes de la discordia del Hércules-Ebro (que pueden ver en informacion.es) aún me parece más incomprensible el proceder del colegiado madrileño Jerónimo Montes García-Navas. La única explicación posible es que quiso compensar tarde y mal al conjunto alicantino porque su conciencia no andaba demasiado tranquila. El Hércules y el Rico Pérez reclamaron con insistencia dos penaltis, sobre Jesús Alfaro y Jona, en momentos clave del partido (el primero con 0-0 y el segundo que pudo suponer el 1-1 justo antes del descanso). Ambas jugadas en mi opinión son punibles, aunque lógicamente la interpretación del colegiado puede ser diferente. Lo que no tiene justificación es lo que hizo después en la segunda parte para tratar de arreglar un entuerto con muy mala pinta y la grada en llamas. En el 57' dio por bueno el cabezazo de Fran Miranda a puerta vacía (1-2) pese a la flagrante falta de Carlos Martínez sobre el portero en el área pequeña, donde es intocable. Los zagueros y el meta del Ebro se echaron las manos a la cabeza, ajenos a que Montes García-Navas aún tenía guardada otra broma de mal gusto antes del final. Con el partido resuelto tras el 1-3, el madrileño decretó penalti por una falta sobre Nani claramente fuera del área. A algunos jugadores les dio por reírse, atónitos ante la concatenación de errores, cada uno más grosero que el anterior.



Al margen del desastre arbitral, el Hércules incurrió en errores defensivos impropios de un candidato al ascenso. La defensa del balón parado fue calamitosa, el modesto Ebro remató en el área pequeña de Falcón en los tres goles y, además, se echa de menos la aportación de jugadores llamados a marcar diferencias como Juanjo Nieto y Carlos Martínez, ambos en un bache. El «colofón» fue la lesión grave del delantero Stephane Emaná, probablemente el jugador más en forma de la plantilla, que se destrozó la rodilla izquierda a los 30 segundos del pitido inicial cuando un rival le cayó encima de la articulación accidentalmente.