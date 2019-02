Dejémonos de tonterías

La primera vez que oí hablar de la Vía Parque fue en el año 1996. La zona industrial Elche Parque Empresarial requería de buenas comunicaciones y la Generalitat y el Gobierno pactaron una autovía con fisonomía de bulevar, con tranvía circulando por la zona central (del que por cierto nada se ha sabido), para dar servicio a las empresas y tratar de unir de paso Alicante y Elche en un proyecto común. El Ministerio de Fomento debía pagar y ejecutar el vial, pero como el entonces conseller de Obras Públicas, José Ramón García Antón, no se fiaba de los tiempos de la burocracia de Madrid, decidió que fuera la Generalitat la que asumiera la construcción y el Estado hiciera otras infraestructuras a cambio. Los empresarios ilicitanos se convirtieron en los verdaderos capataces de la obra y no hubo retrasos. La Vía Parque en Elche funciona a la perfección desde hace algo más de una década. Es el vial seguro que se pretendió como alternativa a la insegura carretera nacional y la atestada autovía. La parte en Alicante sigue con la parsimonia con la que todo se toma en esta ciudad. No hay nadie que presione. Políticos, empresarios y técnicos no parecen tener la suficiente influencia para que de una vez por todas se acabe un vial que cuando se abra a la circulación se comprobará que hay que modificarlo porque se ejecuta con un proyecto de una década atrás, que ha quedado desfasado. Si lo acaban. Todos saben que la gestión en el Ayuntamiento de Alicante no es la más rápida de la provincia, pero es inaceptable que la Generalitat se quiera desentender ahora de su responsabilidad en la conclusión del vial. Si el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes para lograr que Adif libere el suelo -¡un tramo de cien metros!-, ¿por qué no ha intervenido el Consell facilitando una solución? Conformarse con que no se le ha cedido el suelo es una excusa para perdedores. Alicante necesita la Vía Parque desde hace diez años y el Ayuntamiento, el Consell y Fomento deben dejarse de tonterías de una vez por todas y dar una solución ipso facto. Cualquier otra opción que implique más retrasos es inaceptable.