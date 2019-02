Castellano, la segunda lengua del mudno

El asunto de las lenguas propias, por su especial sensibilidad, es convenientemente utilizado como reclamo permanente y elevado a la categoría de elemento identificador de reivindicaciones nacionalistas y de identidades propias, más incluso que la historia, pero se hace de forma tan absurda en sus resultados que el rechazo es paralelo al ímpetu excluyente del que muchos abusan. Nadie parece ser consciente del hecho de que, salvo el vasco, todas las demás tienen un padre común, el latín, por lo que catalán, mallorquín, valenciano, castellano o gallego son fruto de un mismo árbol, lo que vendría, más que a ser un elemento diferenciador, a mostrar una unidad en el origen, una patria común. Ver diferencias sustanciales e identidades enfrentadas en frutos de una misma raíz es irracional. Y una lengua común es muestra de una cultura también común. Las variantes sirven para denotar algunas diferencias, normales, pero no para negar el nexo que vincula a todos los que compartimos este trozo de Europa llamado España.



El conocimiento de las lenguas propias es ineludible en tanto riqueza cultural cuyo abandono constituiría un atentado a la historia y el pasado. Pero, a la vez, atribuir a lenguas de uso restringido un uso y una enseñanza que llegue a dañar directamente a los jóvenes, a su cultura y hacerles ignorar el castellano, su dominio y conocimiento escrito y hablado, una barbaridad que, si a algunos no les importa sumidos como están en un nacionalismo caduco y excluyente, sí debería ser motivo de preocupación para padres que ansían un buen futuro para sus hijos en una sociedad global.



El español, porque así es conocida esta lengua universalmente, es el segundo idioma del mundo, hablado por más de quinientos millones de personas y en expansión. Nada que ver con las otras lenguas que se hablan en España, cuyo uso fuera de sus territorios es nulo. Una realidad incontestable.



Que los jóvenes catalanes o mallorquines se conviertan en analfabetos del español es tan grave y les sitúa en tal situación de inferioridad para moverse por el mundo, que solo puede ser fruto de la estupidez, la intransigencia o el fanatismo no evitar o propiciar tal atentado a la razón.



Y eso está sucediendo ya, poco a poco; negarlo es oponerse a reconocer que las políticas de inmersión están siendo mal aplicadas, anteponiendo lo ideológico a la realidad global y cierto provincianismo a la universalización del planeta, a la desaparición de las fronteras en muchos sentidos.



No se puede negar esto cuando, hace unos días, el Ayuntamiento de Palma publicó un cartel de fiestas en un castellano irreconocible, plagado de faltas y de redacción ininteligible. Parece ser que se tradujo del mallorquín al castellano desde un programa de ordenador. O el concejal no sabía español o, simplemente, exhibió sin vergüenza un mal uso de la lengua común de todos los españoles y medio mundo. Más grave aún es que desde la Generalitat catalana se publiquen decretos administrativos con groseras faltas de ortografía en la lengua común española. Hasta hace poco los catalanes, dominadores de su lengua, hablaban un castellano más que correcto. Y ahí están los ejemplos de ilustres escritores que, sin renunciar a su idioma propio, eran ejemplos universales en la lengua castellana. Y no se avergonzaban, sino que exhibían con orgullo esa condición. Fueron universales y se les reconoció en la lengua que usaban en sus escritos.



Escuchar a jóvenes políticos catalanes hablar en castellano es deprimente. Desconocen términos que sustituyen por catalanes castellanizados y aducen en su descargo que no conocen bien la lengua castellana y, lo peor, lo hacen con cierto orgullo y satisfechos de una heroicidad que es solo ignorancia. Ese orgullo revela el éxito de políticas cuya pretensión no es que el catalán se conozca y utilice, sino que el castellano se erradique. Y lo están consiguiendo.



Absurdo para los jóvenes catalanes que, sin darse cuenta, pierden oportunidades en el mundo y el futuro, pues con su lengua no podrán, fuera de Cataluña, moverse en ningún ámbito; de mostrar su analfabetismo en castellano, perderán oportunidades frente al resto de españoles. Ninguna empresa de ámbito superior al catalán o mallorquín estaría dispuesta a contratar a quien fuera incapaz de redactar una carta o documento plagado de faltas de ortografía. Puede que el analfabetismo en castellano sea motivo de satisfacción en Cataluña, pero fuera de ella es considerado como muestra de incultura.



Es posible, termino, proteger las lenguas propias y, a la vez, mantener y fomentar una lengua universalmente reconocida. Nadie pondría obstáculos a lo racional. Porque los que se oponen a la inmersión lingüística no son hoy los extremistas, sino aquellos que no quieren que, los cegados por su provincianismo, impongan un modelo que perjudique a los jóvenes en el futuro. Entiendo a los padres que se niegan a que sus hijos se conviertan en analfabetos en una lengua, el castellano, universal. Los efectos de la estupidez ya se están manifestando y frente a ésta hay que oponer la razón y el equilibrio. Como en todo.