Sin cariño

El día que el que el candidato a la Alcaldía de Elda por el PP, Francisco Muñoz, presentó a Lola González como futura concejala de Cultura, le enseñó la puerta a José Francisco Mateos. Fue en junio del año pasado y, desde entonces, Muñoz ha ido anunciando un fichaje tras otro para su lista electoral. De momento ya van doce y, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones el PP de Elda obtuvo siete concejales, es como para sentirse inquieto, sobre todo si a ti ni te nombran. Eso ha debido pensar el exconcejal de Cultura, tras doce años en el PP municipal, que ayer tomó las de Villadiego y anunció su pase a Vox. La decisión de Mateos ha sido recibida con sorpresa en muchos sectores ya que, a priori, parece una persona demasiado moderada para defender algunas de las tesis de Vox. En cualquier caso, le honra haber dejado su acta de concejal. Quizá por ello recibió ayer numerosas muestras de apoyo en su nueva etapa. Muchas, en un quiebro de lo más surrealista, de miembros del PP con el propio Francisco Muñoz a la cabeza que no dudó en fotografiarse en un estrecho abrazo con el que calificó de «excelente compañero y mejor persona», como si, en vez de a otro partido, Mateos se fuera de cooperante a África. Puede que la noche electoral Muñoz se arrepienta de no haberle dado antes los abrazos y el cariño que derrochaba ayer. Eso, si no se ha arrepentido ya.