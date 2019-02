Niza, Málaga, València y, ahora, Alicante

Niza, ciudad de la costa azul francesa que cuenta actualmente con 342.000 habitantes, está hermanada con Alicante desde 1968. Justamente un año después se embarcó en un proyecto fascinante: crear a 20 kilómetros uno de los primeros parques tecnológicos de Europa. Sofía Antípolis, nombre que recibió el área, fue declarada fundación de utilidad pública en 1984 y congrega actualmente a más de 1.400 empresas, 40.000 personas y genera un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros ligados a la tecnología, la informática, las comunicaciones, la electrónica y la biotecnología.

Málaga, ciudad mediterránea que guarda tantas similitudes con Alicante, contaba en la década de los 60 con 360.000 habitantes, bordeando actualmente los 570.000. En el año 2017 inauguró un proyecto vanguardista: su Polo Digital. Se trata de una infraestructura de 120.000 metros dedicada a la industria de los medios digitales y el entretenimiento que en estos momentos congrega a más de 124 nuevas empresas.

València, capital antaño manufacturera y de servicios, ha escalado en pocos años su posicionamiento como ciudad que apoya el emprendimiento digital. Actualmente es una de las mejores localidades europeas por nivel de especialización en ciencia y tecnología según el European Digital City Index de la Comisión Europea, albergando más de 500 empresas de nueva economía, 30 fondos de inversión y 60 espacios de coworking, algunos de ellos en la zona de la Marina del puerto valenciano.

Todas estas ciudades guardan similitudes coincidentes: contar con un espacio referencial, haber diseñado una planificación estratégica y haber logrado un importante acuerdo social e institucional. Al respecto son significativas las recientes declaraciones en este mismo diario de Francisco Polo, secretario de Estado para el Avance Digital: «València es el mejor ejemplo de la colaboración público-privada para crear un ecosistema potente».

En este tiempo todas y cada una de estas ciudades se han enfrentado a los trascendentales retos que marca la globalización y la economía digital: adaptación tecnológica, atracción y retención de talento, impulso regional más que local e importancia de la imagen y la reputación. Al igual, con la misma importancia, deben encarar las amenazas ligadas a todo ello: precarización del trabajo, lucha contra la brecha de género, volatilidad de los empleos, sostenibilidad social y medioambiental y la presión de grandes empresas multinacionales.

Si exponemos todos estos ejemplos, retos y peligros, es por una razón muy clara: Alicante juega en la misma liga. Nuestra ciudad cuenta con una parte de las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de su futuro económico innovador, ha sido capaz de generar un ecosistema digital extraordinario -en buena medida ahora englobado en la asociación AlicanTEC-, cuenta con el apoyo autonómico a sus áreas industriales, a través de la Conselleria de Economía, y a la economía digital, con la Generalitat Valenciana al frente, a través del Distrito Digital, proyecto aún en definición y que ha de estar llamado a ser generador de identidad territorial en el eje Alacant-Elx.

Nuestro territorio, nuestro tejido empresarial y las personas que día a día trabajan en la nueva economía están sumando esfuerzos a favor del futuro de Alicante. Pero falta la Administración local. Al menos, ahora.

En estos momentos Alicante cuenta ya con unas instalaciones excepcionales muy cerca del Mediterráneo: el antiguo matadero comarcal, hoy en desuso. Al igual que Niza, Málaga o València, nuestra ciudad cuenta con una infraestructura útil para el impulso que precisan las empresas de base tecnológica. Así lo entendimos durante nuestra gestión municipal y por ello proyectamos una rehabilitación integral de todo el complejo de La Capçalera. No es un nombre casual: así lo bautizaron los alumnos de Publicidad de la Universidad de Alicante y su plan de uso fue definido por esa misma institución. Pero, aún a pesar de todo ello, aún a pesar de su emplazamiento privilegiado junto a la Ciudad de la Luz (sede del Distrito Digital), la EUIPO, el aeropuerto e IFA, el actual gobierno local ha decidido no acabar el proyecto y ha decidido dejarlo sin presupuesto municipal. Por ello en la actual negociación de los presupuestos estamos intentando que esa posición cambie: Alicante se juega mucho con este proyecto.

No se trata de una reivindicación particular, sino de lograr hacer entender que el bien común pasa necesariamente por la participación del Ayuntamiento de Alicante en el futuro de la ciudad. Igualmente, nuestro consistorio debe ser un agente aglutinador e impulsor de todas aquellas personas y entidades que participan en el futuro de Alicante. Nuestra ciudad precisa urgentemente de la conformación de un foro público-privado que aglutine a nuestras universidades, empresas, aceleradoras, incubadoras, sindicatos, colegios profesionales, áreas industriales y los centros de investigación de nuestro entorno. Un organismo coordinador que impulse el sector digital como modelo, no sólo y exclusivamente económico, sino también generador de identidad y definidor del modelo urbanístico y territorial.

La ciudad de València, a través de su Ayuntamiento, así lo ha hecho, conformando el pasado mes de noviembre el grupo «València Tech City». Mientras, aquí, sólo tenemos un anuncio, una ocurrencia, «Alicante Futura», que no cuenta con ninguna partida presupuestaria, ni planificación definida, ni objetivo alguno. En cambio, nos urge un claro impulso local que contribuya a la coordinación entre entidades y administraciones, si no, por el contrario, contribuiremos a la confusión y dispersión de recursos y esfuerzos.

Tal y como ha señalado al respecto AlicanTEC, competir en el ámbito internacional con éxito requiere una estrategia inteligente, y desde Compromís nos sumamos a esa visión y esfuerzo: insistiendo y negociando el futuro de La Capçalera, exigiendo la creación de un organismo coordinador de todos los objetivos. Queremos que, a las grandes ciudades de base tecnológica y empleo de futuro, a Niza, Málaga y València se sume un nuevo y potente actor: Alicante. Ese es nuestro futuro.