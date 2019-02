No me creo que sólo un 2% ingresen más de 60.000 euros anuales

Como tampoco me creo que el 36% ingresen menos de 6.000 euros anuales. Esta no es la realidad de nuestro municipio. Quienes son de fuera y conocen nuestra ciudad no se creen estas estadísticas. Sólo hay que ver el movimiento de coches, darse una vuelta por la propia ciudad y los alrededores. No, las estadísticas no reflejan la realidad. Aquí hay mucha más riqueza que la que se declara.

En los últimos días estamos viendo numerosas noticias y publicaciones relacionadas con la renta bruta media de nuestro municipio en el año 2016, a raíz de la publicación, por parte de la Agencia Tributaria, de los ingresos obtenidos en las treinta y tres ciudades españolas de más de 200.000 habitantes.

Según esta estadística, la renta media anual de las 88.687 declaraciones de la renta, relativas al ejercicio de 2016, era de 20.099 euros. Es decir, un renta global de 1.782 millones en todo el municipio de Elche.

Seguro que detrás de todas estas cifras hay bajos sueldos, precariedad laboral, contratos por horas que esconden jornadas completas, trabajos clandestinos, pero también mucha economía sumergida. Una lacra que pone a nuestra ciudad como cabeza visible en irregularidades y en desigualdad. Somos noticia en numerosas noticias e informativos por esta situación. Se nos conoce más por la economía sumergida que por nuestros patrimonios de la humanidad.

Hace unos meses un estudio realizado por la UMH sobre la economía sumergida en Elche, reflejaba que más del 80% de los encuestados veía como normal esta situación.

Mal vamos si seguimos en este camino. Estamos poniendo en peligro nuestro estado del bienestar. Si no corregimos pronto esta «culturilla» tan arraigada en nuestro municipio, no tardaremos mucho en ver como la educación y la sanidad pública desaparecen, pero también las pensiones, las ayudas a la dependencia, etc. Habrán ganado los ultraliberales que consideran que todo debe ser privatizado, es decir «que cada uno que se las pele» y también los empresarios que no cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales en detrimento de los empleados y la competencia desleal hacia esos otros empresarios que sí cumplen con estas obligaciones.

Quizás sea tarde cuando nos demos cuenta que con nuestros ingresos no podremos pagar la escuela, la sanidad y los planes privados de pensiones. Con la actitud de no pagar impuestos, se habrá contribuido al objetivo de los citados ultraliberales.

Como decía Joan Antoni Oltra en su tribuna de opinión del día 31 de enero pasado, el principal objetivo de las Administraciones Públicas, y muy especialmente la más cercana, la Administración local, pero también de toda la ciudadanía, debe ser una ciudad socialmente sostenible. Comencemos pronto a cambiar esta situación o no muy tarde lo lamentaremos.