A quien corresponda

La verdad es que no sé bien a quién dirigir estas reflexiones, si al secretario general del PSPV, Ximo Puig, como máximo responsable político del PSOE en Alicante; al secretario de Organización de los socialistas valencianos y coordinador del Comité Electoral del PSPV, José Muñoz; a Juana Serna, como presidenta del PSPV; al muñidor histórico de los socialistas alicantinos, Ángel Franco, o al mismísimo ministro José Luis Ábalos, en calidad de secretario de Organización de todos los socialistas. Seguramente a todos al mismo tiempo, aunque también es posible que estas palabras tengan que dirigírselas a la consellera de Sanidad, la alicantina Ana Barceló, en la medida en que quiero hablar de un dolor muy profundo que tengo, para el que el sistema de salud valenciano no creo que tenga tratamiento. Y es que me duele Alicante.

Desde hace ya demasiado tiempo, Alicante navega como un barco a la deriva, sin rumbo ni destino claro, con numerosos proyectos y asignaturas pendientes desde hace tantos lustros que se ha especializado simplemente en sobrevivir, acumulando problemas sin resolver que se van posponiendo de uno a otro mandato. Además, el barrizal político se ha convertido en una rutina en su Ayuntamiento, restándole energías para impulsar proyectos ilusionantes, compartidos por el conjunto de la sociedad, al tiempo que se desaprovechan las oportunidades para cimentar un futuro que se presenta repleto de incertidumbres. Y los partidos políticos alicantinos tienen una responsabilidad evidente en el deterioro y la degradación de la ciudad, al haber elegido para sus candidaturas y cargos de confianza a demasiadas personas inadecuadas.

Nos encontramos así con una capital dotada de unas condiciones magníficas para generar un modelo de ciudad mediterránea envidiable, pero que lleva muchos años sometida al abandono y los caprichos de partidos políticos que no han entendido su responsabilidad. Y como en un juego de ensayo y error, ponen una y otra vez candidatos fugaces, cuyo amor y compromiso por la ciudad dura poco más que el tiempo de la campaña electoral y mientras cobran como concejales. Y así, el PSOE ha ido poniendo y quemando, uno tras otro, candidatos a la Alcaldía de la ciudad en una larga lista de la que ya hemos olvidado el número.

Es por ello que muchos hemos seguido con interés primero, con sorpresa después y con incredulidad finalmente, todo el proceso iniciado hace meses, tras la pérdida de la Alcaldía de la ciudad por el doble procesamiento del anterior alcalde socialista, para la búsqueda de un «mirlo blanco». Precisamente, el fiasco de la malograda Alcaldía socialista en este mandato, recuperada mediante un gobierno tripartito tras veinte años en la oposición, daba mayor responsabilidad al PSOE de cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Pero muy pronto, el inefable Ángel Franco dejó claro que sigue siendo quien manda e impone sus caprichos en el socialismo alicantino, hasta el punto de llevarlos a un ridículo histórico con el fallido nombramiento del jefe del servicio médico del Ayuntamiento, persona de ideología cercana a la derecha, cuya candidatura tuvo que ser retirada ante la polémica suscitada.

Y así, se sucedieron los nombres, las propuestas y las negativas, mientras los meses pasaban y las elecciones se acercaban, sin que la segunda capital de la Comunidad Valenciana tuviera candidato, algo que debería llevar a reflexionar a los responsables del PSPV si el problema no se encuentra en la propia agrupación socialista, a la que nadie con prestigio quiere acercarse.

Hasta que finalmente, esta semana, se anunció la candidatura del director del Teatro Principal, Francesc Sanguino, al que Puig se agarró como un clavo ardiendo para salvar la situación. Tan prestigioso y reconocido autor y gestor teatral, como conocido hooligan de Guanyar en las redes, actuó de telonero en el mitin central de campaña de EU en Alicante en las últimas elecciones municipales y autonómicas, aunque parece que su cargo en el Teatro Principal y sus diferentes nombramientos institucionales le han aproximado a un PSOE que en Alicante está configurado por familias, clanes, tribus, estirpes, hijos y corrientes, cuyo liderazgo ostenta el incombustible Ángel Franco.

Sin embargo, el president Ximo Puig y el propio candidato pasaron por alto un pequeño detalle que a Ferraz le ha venido bien recordar: la necesidad de celebrar unas primarias para que el PSOE pueda elegir democráticamente a su candidato a alcalde en Alicante. La incredulidad, la sorpresa, la sorna y las chanzas han vuelto a rodear, una vez más, esta segunda propuesta avalada por la dirección del PSPV, repleta de incertidumbres.

La candidatura de Sanguino, si finalmente se confirma y no hace un Ruth Beitia, ofrece dos mensajes claros a los ciudadanos. El primero, que para los responsables del PSPV ninguno del cerca del millar de militantes del PSOE en la ciudad tiene capacidad para asumir el liderazgo municipal en estos momentos, y al mismo tiempo, que los socialistas reconocen aspirar esencialmente a poder pactar con el resto de las fuerzas de izquierda, para lo cual recurren a un perfil como el de Sanguino.

Los militantes, ahora que se recupera la democracia interna, elegirán mucho más que un candidato o candidata a la Alcaldía, ya que su éxito o fracaso será decisivo para evitar el acceso de la derecha reaccionaria al gobierno de la ciudad, como hemos visto en Andalucía. Una responsabilidad que, esperemos, comprendan bien los socialistas.