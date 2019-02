Los de arriba y los de abajo

El pasado miércoles se celebró la «Noche off the record», organizada por la Asociación de la Prensa, a la que acudí invitada por mis contertulias y presentadoras del acto, Ana Poquet y Rosalía Mayor, y por Andrés Maestre, presentador de la mítica tertulia de 12TV en la que pasamos tan buenos momentos tiempo ha, cuando andaba yo en plan Bambi, según decían las malas lenguas. Ahora ya, con los palos que nos van dando la vida, el colmillo está en modo tirabuzón. Volviendo al tema, este importante evento se va consolidando año a año, por más que a algunos periodistas a los que aprecio les pusiera yo mentalmente falta de asistencia el otro día. En estos tiempos tan difíciles de cambio para la profesión periodística considero que lo más aconsejable sería que hubiera unidad entre los medios de comunicación, en defensa de la supervivencia de este sector que está llamado a reinventarse, por la amenaza u oportunidad, quién sabe, que suponen las nuevas tecnologías.

Otros que se tienen que reinventar, pero rapidito, son algunos partidos políticos que andan sumidos en el caos a las puertas de las elecciones de mayo. Lo más llamativo en estos días está siendo lo de Errejón, un palo de mucho cuidado para Podemos, que sigue sin saber reaccionar. En Alicante, lo de que sí que no del PSOE parece un despropósito. Rostoll lo ha llamado sainete y creo que no va mal encaminado. Después de haber hablado del médico del Ayuntamiento como candidato, de poner en cuestión las primarias y de presentar a Sanguino a bombo y platillo porque yo lo valgo, han tenido que pararlo apresuradamente desde Ferraz y decir que todos a primarias, director del Teatro incluido, que no sé si tendrá que afiliarse a tal efecto, por cierto. Esta noticia es un varapalo para el president, que era quien lo avalaba e hizo un panegírico de Sanguino hace dos días. Mientras, Montesinos parece dispuesta a todo, después de haberse quedado compuesta y sin novio cuando la vara de alcaldesa le pasó por delante y se fue al PP. Apenas la conozco, pero de ella como mínimo hay que decir que es perseverante y que valor no le falta. No parece que se arredre ante la adversidad, pese a no ser la candidata de Sánchez tampoco. E igual va a pasar lo mismo que con Barcala, que al final sus respectivos partidos tal vez tengan que pasar por ellos, les guste o no a los de arriba. Pronto lo veremos.