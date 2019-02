Todo el mundo sabe que el fútbol esta hecho de rachas. Negativas, en las que no marcas un gol al arco iris y/o no eres capaz de ganar un partido, o positivas, en las que te entra todo y sumas puntos por doquier. A un equipo conformado para altas metas, la positivas suelen acompañarle con más asiduidad que las otras, pues de otra manera sería imposible mantener posiciones de privilegio en la tabla clasificatoria. En el caso del Hércules, el perjuicio de la racha negativa, sobre todo la de cara a gol, por suerte no le ha impedido seguir optando a todo, incluido el liderato, que de haber perdido ante los filiales de Roig se hubiera puesto inaccesible. Ha sido más un aviso a navegantes, una advertencia de que las cosas no se estaban haciendo bien, y era conveniente cambiar el rumbo de navegación.

Tras estas dos últimas victorias, ante el líder en casa y otro filial competitivo a domicilio, todo parece indicar que el viento sopla a favor de los herculanos, y que manejando bien en cualquier circunstancia foques, mayor, gavia y cangreja, se podrá llegar a buen puerto, con viento en popa y a toda vela. Ese viento a favor que parece soplar por Zarandieta, ha de aprovecharse lo máximo posible para que el período breve que define el vocablo racha, invierta su sentido temporal. La ocasión para afianzarse en los puestos de promoción, e incluso alcanzar el liderato, parece propicia con el calendario en la mano. La condición asequible de los rivales, tanto a domicilio como en el estadio Rico Pérez, hacen vislumbrar la posibilidad de que la esperanza de entrar en racha positiva no sea un deseo utópico de aficionado impertérrito.

Ese viento a favor va a obligar al Hércules a dar el do de pecho en los cuatro enfrentamientos que tiene a la vista durante este mes de febrero. Dos salidas factibles, una a Teruel y la segunda a Valencia ante el filial del Levante, en las que se debiera sumar de tres en tres, y dos partidos como local ante el Ebro, mañana domingo (18.00), y ante un rival directo, el Cornellà, a los que ya se ganó a domicilio durante aquella racha victoriosa de principios de temporada que mantuvo al equipo blanquiazul unas cuantas jornadas en el liderato, cuando era un bajel temido. Con la incorporación de nueva marinería, el técnico Lluís Planagumà está obligado a izar velas y explotar al máximo la racha de viento a favor.