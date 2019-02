Un pressupost per a tot Alcoi

Aquesta setmana l'Ajuntament d'Alcoi ha aprovat el quart pressupost d'aquesta legislatura amb el suport més gran d'aquests últims anys: 3 partits han votat a favor, un es va abstenir i un altre ha votat en contra. La majoria dels representants institucionals dels alcoians van voler que el pressupost es duga a terme demostrant que la política ha de servir per a millorar la vida i que les aspiracions o sentiments personals i els objectius electorals no poden ser un impediment ni posar-se per davant de les necessitats dels alcoians i la ciutat.

Hem aprovat un pressupost de 64,3 milions d'euros, dels que 12,5 milions són inversions, un 70% més que l'any passat. Un pressupost que aposta per les polítiques econòmiques amb un augment del 85% però també per les polítiques socials que pugen un 60%. Uns comptes que pensen en la cultura amb les beques residència i els nous tallers de l'IVAM CADA ALCOI o la partida per al Consell de Cultura; la participació ciutadana amb el pacte per al Centre i els pressupostos participatius; en la recuperació del patrimoni històric amb el projecte del Molinar i la recuperació de part de la muralla; en la mobilitat amb la via per a ciclistes i la rotonda d'entrada a Alcoi; l'educació amb els milions d'euros del pla Edificant; per l'habitatge social amb el projecte «Eres Habitatge» o l'accessibilitat, però, sobretot, un pressupost que millorarà la qualitat de vida de tots els alcoians i alcoianes.

No podem oblidar tampoc, que tanquem el pressupost de 2018 amb un 90% d'execució, una de les més altes de les que es coneixen, havent portat endavant moltes obres i millores necessàries a la ciutat i inaugurant infraestructures que ens tornen a situar com a capital de l'interior.

Al plenari d'aprovació del pressupost vam haver d'escoltar que «mercadegem» amb les propostes però la realitat és tossuda: vam aprovar propostes de tots els grups i les vam incloure, fins i tot abans de saber el vot, perquè era bo per Alcoi. I com dic, la realitat és tossuda perquè les actes dels plenaris d'aquesta legislatura demostren que la majoria de precs i preguntes les hem acceptat i que després, s'han portat a terme. Perquè temes fonamentals per a la ciutat com la brossa o el Pacte pel Centre s'han tret amb molta participació i consens per part de l'oposició. Perquè hem treballat amb altres partits amb projectes tan importants com «Rodes Futura» i perquè hem aprovat diferents plans municipals: accessibilitat, d'igualtat, infància o el pla director Smart City amb acords. Un consens que també hem traslladat a la ciutadania posant en marxa nous òrgans de participació: Mesa del Turisme, Consell de Cultura, Mesa Igualtat, Mesa del Centre o el CLIA entre altres, donant veu a entitats i ciutadans. Com dic, la realitat és la que és, som un govern de consens.

Un consens que per a Alcoi ha sigut constant però que no és el que es veu a altres plenaris de ciutats i municipis. Aquest govern sap que no podem viure d'esquena a la realitat que ens demostra que la situació política actual està marcada per l'aparició de noves forces polítiques la fragmentació del vot però, eixa situació és la que els ciutadans democràticament han volgut i els polítics hem de pactar, negociar, cedir, és a dir, hem de fer política. Els únics partits que podran governar són aquells capaços d'arribar a acords i aquells, que no saben o no volen fer-ho, estan condemnats a desaparéixer. Desapareixeran els partits que demostren incapacitat de sumar, i que no entenen que governar és fer-ho per a tots i no només per aquells que t'han votat.

Som un govern que suma: sumem ciutadans, sumem partits de l'oposició, activitats i projectes, entitats i sumem a altres administracions. Som un govern que escolta i que governa per a totes i tots els ciutadans, fet que molts alcoians ens han reconegut malgrat ser ideològicament distants. Per això, continuarem reivindicant les coses bones d'aquesta ciutat perquè els alcoians vegen tot el que és positiu, perquè estiguen orgullosos de viure a Alcoi, treballant per a millora la seua ciutat des de la paraula i l'acord.

Tenim un bon pressupost, un pressupost que impulsarà Alcoi, uns comptes que ens mereixem les alcoianes i els alcoians i que ens permetrà donar resposta a les seues necessitats. I sí, ens queda molt per fer i molt per somiar, i ho seguirem fent des del consens, des de la suma i des del convenciment que Alcoi és una ciutat important, i ho és gràcies a tots el que treballem per a millorar-la.