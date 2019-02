Un estruch para Paco

A Paco Sanguino le quedan unas cuantas páginas por escribir, para ser representadas, y mucha tela por cortar, si bien, de una u otra forma, seguirá escribiéndolas más allá de las primarias

El telón baja, sube y empieza un nuevo espectáculo. El teatro de la política local va a exigir una buena dramaturgia en beneficio de los espectadores. El discutible guion cambia, y el que era candidato a la Alcaldía, Francesc Sanguino, tendrá que practicar, previamente anulado, el deporte de las primarias a ver si los simpatizantes y la militancia socialista le eligen o no. Por obra y gracia del PSOE, el también autor dramático ha comenzado a redactar nuevas páginas de su trayectoria, después de dirigir las riendas del Principal de Alicante a lo largo de tres años. El exconcejal de Cultura, Daniel Simón, quiso que Francesc impusiera otro destino al coliseo. Este se puso manos a la obra con notable entrega y un sombrero de prestidigitador del que ha ido extrayendo ideas y una programación donde tuvieran cabida todos los géneros y diferentes tendencias y formatos. Ha pretendido convertir el Principal en algo más que un espacio de exhibición, que ya lo era. En un centro de cultura, de producción artística, con galardones (los Premios Estruch) destinados a lo mejor de cada temporada. Esto último es de lo más palpable que consta en acta y que deberá tener, dirija uno u otro el coliseo, su lógica continuidad anualmente. No es oro todo lo que reluce, aunque la determinación ha funcionado con mayor o menor fortuna. Depende. Ahora, quienes conocemos a Paco y hemos tenido la oportunidad de estar cerca de él, solo podemos desearle la mayor suerte posible en esta nueva aventura y que su obra prospere. Esto de dar pasos adelante y hacia atrás, en vez de danzar bien desde el principio y sin pasos en falso, es una torpe pirueta que perjudica seriamente la diezmada salud de un PSOE alicantino en horas bajas. En la planta sótano concretamente. Y en Madrid ha ocurrido la misma maniobra, así que el desconcierto y la debilidad campean a su aire. El ganador o la ganadora en la votación interna para elegir al aspirante socialista, Eva Montesinos, actual portavoz municipal del grupo, José Asensi y Francesc Sanguino, suponiendo que no cambien más las cosas, será el candidato a alcalde. Los rivales celebrarán la batalla por la candidatura, que será caliente. Conseguir la vara de mando del Ayuntamiento no será fácil por las circunstancias no lejanas que tuvieron lugar en el Consistorio con el tripartito. Los tres tendrán un proyecto para hacer más habitable Alicante y mejorar la vida de las personas, así como un modelo de turismo cultural que enriquezca lo ya existente. Si ganase Paco las primarias, uno de sus contrincantes en el cuadrilátero sería Simón, de EU, y veríamos, tras las urnas de mayo, lo que pasa.

A Paco Sanguino le quedan unas cuantas páginas por escribir, para ser representadas, y mucha tela por cortar, si bien, de una u otra forma, seguirá escribiéndolas más allá de las primarias, la precampaña, la campaña y las elecciones municipales. Los independientes están de moda en el seno de la política. En esta ciudad, el tibio PSOE pasaba de las primarias, levantando alguna polvareda en sus filas y buscando un golpe de efecto que aún persigue. El objetivo de fondo es aglutinar a los «sectores progresistas». Parece que Francesc venía cociendo la idea de aterrizar firmemente en el aeropuerto de la política, y se lanza desde el trampolín teatral. Ya había obtenido el Premio Estruch, entregado por Ximo Puig al mejor candidato del socialismo en Alicante, pero lo ha tenido que devolver de momento. La programación del Teatro Principal está cerrada hasta diciembre, sí, mientras la concejala de Cultura, María Dolores Padilla, del Partido Popular, marca el rumbo.