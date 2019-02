El CIS lo sirve crudo

El CIS ha decidido que abandona la cocina, pero me temo que eso no le va a librar de las acometidas de la derecha que ha perdido el control de una parcela importante de la finca estatal. Lo de perder lo que consideran «patrimonio» siempre lo llevan muy mal. Esto es así. Hasta tal punto que Tezanos y Alaminos sirven los resultados de la forma más cruda posible. Si Ferran Adrià cerró El Bulli, estos igual: sin cocina. Tal y como responden los entrevistados en la encuesta a la pregunta sobre el voto directo. Es la misma redacción desde hace años: «Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría usted?». Las respuestas tabuladas son la primera columna de la intención de voto, el voto directo en la encuesta; la segunda es la proporción que esas respuestas suponen sobre el futuro voto emitido en unas elecciones, es decir sin la «abstención», el «no sabe» y «no contesta». En resumen la intención de voto es la que los encuestados confiesan. Ni menos, ni más. Vamos que deja la cocina a las empresas de opinión, que se vayan al Banco de Datos para que se ganen lo que sacan.

El resultado del voto directo es que, desde septiembre, mes a mes, en porcentaje sobre voto emitido, los partidos de izquierda -PSOE, Podemos, En Comù, Compromís y En Marea- han oscilado entre el 45,68 y el 48,87%, con una media de 47,22. La media de las tres derechas -PP, Cs y Vox- ha sido 40,94 y la media de los nacionalistas 8,15. En los tres casos las oscilaciones están dentro del margen de error máximo de +/-1,8. Lo que significa que por bloques no hay variaciones significativas. La izquierda ganaría claramente. Las variaciones importantes se producen dentro del bloque de las derechas: Vox llega al 6,90 en el barómetro actual de enero desde 1,47 de septiembre, y lo hace a costa básicamente del Partido Popular que pasa al cuarto lugar, con un 15,64%. Casi tres puntos que van a engordar a Vox. En mi opinión el PP le está haciendo la campaña a Vox, y si se confirman los pronósticos en mayo Casado tendrá problemas internos, pero no por culpa del CIS. En el Bloque Nacionalista la tendencia principal es que sube ligeramente Esquerra Republicana a costa del PdCAT. Si tuviéramos en cuenta la intención directa de voto más simpatía, en el voto emitido los resultados son similares.

La participación estimada en enero sería del 65,2%, pero varía mucho de un mes a otro casi diez puntos. Es mucho. La encuesta de noviembre en vísperas de las elecciones andaluzas daba el 62,2%; y aún fue menor la participación. Hubo una fuerte abstención, pero de los votantes de izquierda. En mi opinión, debida fundamentalmente a que en las candidaturas no se integraron a los minoritarios, ni en el PSOE, ni en Adelante Andalucía-Podemos. Susana Díaz no metió a los «sanchistas» en puestos de salida. Otros lo atribuyen a la actitud de Pedro Sánchez ante el tema catalán. Quizá por eso el CIS ha incluido tres preguntas. En la primera, la mitad de los encuestados afirma que el tema catalán no le influirá para nada en una votación; el 42% cree que sí le influye. A estos les preguntan: «¿En qué sentido cree usted que influirá la actual situación de Cataluña en su voto?» y la respuesta es, en la mitad de los casos, «votando a partidos que plantean opciones de diálogo y negociación»; mientras que el resto se reparten entre opciones más duras, 36%, y abstención el 13% -un cinco sobre el censo-. Tres de cada cuatro creen que hay que combinar el diálogo dentro del cumplimiento de la ley; uno de cada cinco son los de la «mano dura» los que prefieren aplicar el artículo 155. En conclusión, la posición del Gobierno en el tema catalán no me parece la causa de la abstención tan alta.

Con el sistema Don't y una participación en torno al 65 o 70%, la existencia de tres candidaturas en la derecha le hará perder escaños; lo mismo si se consuma la división en la izquierda. Hay que tener en cuenta que las fechas en que se pasó la encuesta es anterior al problema de Podemos en Madrid.

La crisis actual de Podemos, y la participación, que siempre es una incógnita hasta la víspera, son los principales condicionantes de futuro.