Como cualquier otro partido

Los problemas internos que presenta el partido Podemos en el quinto aniversario de su fundación no pasan de ser los lógicos y habituales problemas que aparecen en cualquier asociación de personas unidas en torno a una idea. Si bien hay que recordar que Podemos surgió con un concepto de la política de tintes novedosos como superación, según se dijo, de la vieja política y de un supuesto régimen del 78, la realidad ha terminado por imponerse.

Más allá de las habituales corrientes internas que de manera necesaria debe haber en partidos con estructura democrática, los serios debates internos que desde hace meses se están produciendo en la formación morada responden a una doble causa. Por un lado, por la acuciante necesidad de que Podemos decida qué tipo de partido político quiere ser, es decir, un partido de confrontación que diga no a todo u otro de colaboración con una formación de mayorías de izquierdas que frenen las expectativas electorales de una derecha agrandada por la aparición de Vox. Por otro lado, el liderazgo de Pablo Iglesias, muy presidencialista y poco amigo de los versos libres, está más cuestionado que nunca debido a alguna que otra salida de tono, hoy superadas a base de palos mediáticos, y por su negativa a abrir puertas a cualquier clase de colaboración que suponga la pérdida de peso político de Podemos, pero pueda beneficiar su ideario político.

Los malos resultados de Podemos en las últimas elecciones andaluzas no sólo no han sido debidamente analizados por la dirección política sino que tampoco han tenido ninguna consecuencia. Y esta situación, la de una parálisis que tiene visos de haberse enquistado en Podemos, va camino de ser su principal problema. El vertiginoso surgimiento y afianzamiento en las encuestas hizo creer a los dirigentes de Podemos que su base electoral se mantendría alrededor de los cinco millones de votantes pasara lo que pasase. Sin embargo, esta cantidad ha disminuido de manera paulatina en cada una de las encuestas que se han publicado y a las últimas elecciones a la que se han presentado. Sus iniciales expectativas electorales encumbradas por las encuestas alejaron a Podemos de lo que debería haber sido su lógica actuación: la del favorecimiento de políticas cercanas a su ideología teniendo en cuenta su peso electoral. No ha favorecido a su asentamiento en la democracia española su lenguaje agresivo y hosco que los dirigentes de Podemos suelen emplear, como si la sociedad española necesitase los frentes en vez del diálogo y el entendimiento.

Los problemas personales de sus dirigentes, las contradicciones que han ido surgiendo entre sus publicitadas ideas y su modo de vida real y las imprecisiones de sus programas electorales han motivado un descenso en la intención de voto que las encuestas pronostican. Quizá su mayor error fue prometer los cielos -ante la imposibilidad de asaltarlos- y con el tiempo sus votantes se han dado de bruces con la realidad, una realidad en la que es mejor conseguir pequeñas victorias parciales que creer que algún día se podrá alcanzar la victoria.

La salida de vía de Íñigo Errejón plantea varias dudas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que su movimiento hacia la candidatura de Manuela Carmena choca contra las normas internas de participación que él mismo ayudó a redactar en la fundación de Podemos. Por mucha cabeza de cartel que fuera la teoría de los hechos consumados está fuera de lugar en un partido político, incluso en los que presumen de no estar jerarquizados pero que en el fondo lo son tanto o más que cualquier otro. Cuestión distinta es, en segundo lugar, que la unión de todo lo que está a la izquierda del PSOE sea imprescindible para la creación de un grupo que, uniéndose al PSOE, pueda plantar cara electoral a la derecha española ahora que el tripartito PP, Ciudadanos y Vox ha comenzado a gobernar en Andalucía como paso previo a su expansión por el resto de España.

Podemos comienza a enfrentarse a la realidad de un partido político. Una cosa son las clases en la Facultad de Ciencias Políticas en las que los alumnos toman apuntes en silencio y hacen todo lo que diga el profesor para aprobar la asignatura y otra que los votantes y los propios militantes de Podemos tengan que seguir al pie de la letra lo que diga la dirección. Pero a pesar de los problemas internos y de su tradicional mala imagen que tenga sobre los votantes españoles siempre será mejor un partido con problemas internos que otro donde impere el ordeno y mando. Un partido con democracia interna acostumbrado a las discusiones y a las votaciones tenderá a extrapolar hacia el exterior, cuando tenga funciones de gobierno en cualquiera de las tres administraciones, esa misma democracia y, por tanto, será mucho más proclive al diálogo y al entendimiento con el adversario político.