stación de invierno». Fue el eslogan de los años 70 para atraer a turistas a nuestra ciudad en época invernal. Un reclamo que aparecía en paneles publicitarios del aeropuerto de Alicante para recordar al visitante que nuestra ciudad se puede considerar la California de Europa, ese lugar donde el sol y el cielo azul brillan todo el año y donde cuando en Europa se hielan de frío disfrutamos de una temperatura digna de envidia.

Nuestro cielo azul de invierno, coincidirán conmigo, es espectacular. Esa luminosidad de la que no me canso de «colgar» fotos en las redes sociales y presumir de ello.

Al ser preguntado sobre por qué venía a Alicante y qué encontraba de interesante en esta ciudad, un turista contestó: «Mira hacia el cielo? es maravilloso, por su luz, su color, la nitidez que tiene, Alicante es la ciudad de la luz». Luz natural, eso sí, y que no nos confundan con París.

Se preguntarán por qué escribo hoy sobre esto. Les explico: hace nada se presentó por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento el nuevo eslogan de turismo («Soléate todo el año»), y mi humilde opinión es que intentan recuperar ese espíritu de los 70 con «Alicante, estación de invierno».

Dudas tengo sobre si realmente el «soléate» se entenderá solamente como turismo de sol y playa o realmente quiere expresar ese sentimiento de retiro en un lugar donde el clima favorece no sólo el disfrute de la playa, sino el deporte, la vida social, el vivir la calle.

¿Transmite algo sobre la invitación que da un clima como el nuestro para ir de compras, pasear y disfrutar de salas de arte y museos, parques y jardines?? Yo creo, rotundamente, que no, porque aun siendo un eslogan original, falta mucho que añadir.

Pero lo que me preocupa no es eso, sino que cuando decides ver el vídeo que completa la campaña te das cuenta de que es un corta y pega de videos anteriores, que el eslogan pretende maquillar la falta de trabajo, inversión y creatividad.

¿Será que en Alicante no tenemos talentos creativos? Por supuesto que sí. Es simplemente falta de iniciativa e interés.... Un eslogan no sirve de nada si no hay un trabajo detrás que muestre en un spot moderno y funcional, por ejemplo, todo lo que somos. Un documento innovador, transgresor, para que nos quede en la retina esa imagen de lo que Alicante nos puede aportar en unos pocos minutos o segundos.

La realidad es que accedes al vídeo esperando ver algo novedoso, después de ese eslogan presentado con tanto boato, y te llevas una decepción. Desde que empezó esta legislatura nadie se ha tomado en serio el turismo de esta ciudad.

Alicante tiene un organismo autónomo, llamado Patronato Municipal de Turismo, que nos cuesta a los alicantinos mucho dinero, que carece de gerente que lo dirija, porque todos han sido incapaces de pensar en la necesidad y la importancia de tener una persona dedicada a gestionar y dirigir uno de los departamentos más importantes para la ciudad, teniendo en cuenta que Alicante es una ciudad del sector servicios y que del turismo depende el trabajo de muchas personas.

Claro que pretender tener un gerente cuando ni siquiera tenemos un modelo de turismo claro y definido, lo que queremos ser? pues es una quimera.

Lo que está claro es que ciudades que antes miraban hacia aquí para copiar nuestro modelo nos han adelantado con creces. Hablo de Cartagena o Málaga, por ejemplo, a los que nosotros ahora miramos con sana envidia, porque han sabido hacer las cosas y se han hecho un hueco en un sector tan competitivo como el turismo.

Benidorm es caso distinto. Nos podrá gustar más o menos su modelo, pero si algo hay incuestionable es que desde hace décadas tiene y explota la fórmula para atraer turistas. En eso son los mejores.

Pero sigamos con el vídeo de marras, que no tiene desperdicio, hasta el punto de que las imágenes de Tabarca (nuestra candidata a patrimonio inmaterial de la humanidad) son de hace tantos años que todavía no estaba rehabilitada. Lo dicho: un corta y pega de trabajos anteriores.

¿No había dinero para hacer un video nuevo? ¿De verdad? Esto es, simple y llanamente, parir un eslogan gracioso y maquillar la incompetencia de los gobiernos municipales que hemos tenido para gestionar algo fundamental para la ciudad: la promoción turística.

Esto pasa ahora, con el gobierno del Partido Popular, pero? ¿y antes? Pues les cuento: lo único que hizo el tripartito PSOE-Guanyar-Compromís fue la peregrina idea de gastar dinero en reforzar una estructura del parking del puerto porque desde Valencia querían gastar dinero aquí y no sabían cómo. Así que pensaron en una nueva oficina de turismo, pero no sabían ni dónde «colocarla», cambiando de ubicación según caprichos del que mandaba.

¿Un edifico nuevo como oficina de turismo? ¿Nadie le dijo a la Generalitat que tenemos una Casa Consistorial del siglo XVIII que necesita ser restaurada, con casi todos sus bajos vacíos y donde se encuentra la cota cero desde donde se mide la altitud de toda España? Pero eso implica pensar, y si no hay de dónde sacar un pensamiento, pues se limitan a conseguir un titular, y asunto arreglado.

Teníamos la oportunidad de habilitar una oficina de turismo que mostrara a los visitantes modernidad, cultura, tradición, patrimonio, fiestas y un largo etcétera de virtudes que se han encargado de tapar con inversiones caprichosas y con eslóganes vacíos de contenido. Arreglemos lo que tenemos antes de construir más. Es hora de tomarse nuestro turismo en serio, y eso no significa llevar un autobús antiguo a la feria del sector más importante de España.