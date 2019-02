El cielo ganado

Sólo hay algo peor que no tener un empleo: tener trabajo y que no te paguen. O bien la falta de personal, o bien un retraso inexplicable en la tramitación de un expediente administrativo, están causando retrasos e impagos en las retribuciones salariales de 270 profesores de la provincia de Alicante. Y sólo de la provincia de Alicante, ojo, que no de Valencia o de Castellón. Ya es mala suerte. No vean fantasmas inexistentes de desvertebración ni agravio. La cuestión, esta vez, es achacable a la delegación territorial de Hacienda en Alicante.

Los profesores siempre han sido un poco los parias de la clase intelectual española. En la literatura clásica, los hombres de letras (que mujeres de letras no hubo hasta más tarde) jamas tuvieron la suerte del médico y mucho menos la del terrateniente. Desde el licenciado Vidriera de Cervantes, que se volvió loco, hasta los docentes de Quevedo, que sufrían de hambruna y acababan en pícaros o conquistando damas, la historia de España ha maltratado a un gremio que tiene la enorme responsabilidad de instruir generaciones enteras y dar el relevo a las nuevas. Yo he tenido profesores nefastos, de aquellos de hostia fácil y mano suelta, profesores regulares, con y sin Síndrome de Peter Pan, y maestros y maestras magistrales que hacían honor al origen de la propia palabra ( magister).

La situación no ha cambiado mucho desde tiempos del Buscón. Bregan con el cambio hormonal de los adolescentes y el mal humor de algunos padres; llega un partido e impone su ley educativa, llega otro y la cambia; llegan todos los partidos y achacan hasta el último delito del Código Penal a la educación, o sea, al profesorado, como si el educador fuera el culpable de las grandes tragedias que chorrean sangre por los poros del reality. Y encima, hay veces que no cobran. En muchos casos, continúan siendo parias.