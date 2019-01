los salesianos y el fútbol

Vaya por delante que soy seguidor de Don Bosco de la misma manera que del Hércules: sin condiciones. Me siento salesiano por los cuatro costados y gran parte de lo mucho o poco que soy hoy se lo debo al cariño y entrega de esta congregación. Queda, pues, fuera de toda duda mi nivel de subjetividad en las líneas que siguen.

Hace ya más de un siglo que llegaron a nuestra ciudad los primeros Salesianos, concretamente en febrero de 1914. Fueron en principio una comunidad muy reducida, pero con su empeño y la ayuda de muchos alicantinos de bien pusieron en marcha las Escuelas Salesianas en la que hoy es calle San Juan Bosco, justo a espaldas de la Diputación.

Desde sus primeras experiencias en el Oratorio de Turín, Don Bosco combinó a la perfección el binomio «catequesis y juego». Combinación que más tarde se transmitiría a todas las obras salesianas, donde el deporte siempre ha sido una escuela de valores e integración para los más desfavorecidos. Desde entonces, no se entiende una casa salesiana que no tenga en alta estima y condición, las actividades recreativas y deportivas.

De hecho, algún club importante hoy en día a nivel mundial tiene su origen en una escuela salesiana. Sirva como muestra el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el «ciclón» argentino, campeón de la Libertadores, del que el mismo Papa Francisco se declara seguidor: «Los salesianos me han formado, estoy muy vinculado a esta orden que me ha demostrado afecto. También mi escuadra del corazón en Argentina fue fundada por un salesiano, un club con los colores azul y rojo de la Virgen María».

Por supuesto Alicante no fue una excepción. Desde su llegada a nuestra ciudad, los salesianos fomentan el deporte entre la chavalería, y en especial, el por entonces incipiente «football». El propio Vicente Pastor, apenas un niño de 12 años en aquel momento, participa de esa experiencia y así lo confiesa en una de las escasas entrevistas que se conservan con su testimonio, publicada en el periódico Alicante Deportivo en una fecha indeterminada de los años veinte: «Mi afición al fútbol se despertó en los tiempos en que el famoso infantil X disputábase reñidos partidos con el Sporting y de esos encuentros salió el grupo de amigos que luego fundamos el Hércules». El mencionado equipo Sporting hace referencia al club fundado precisamente en la recién inaugurada escuela salesiana alicantina, el Sporting Salesiano, que jugaba en el patio de la escuela y donde el Chepa y los suyos, vecinos de la zona, acudían a hacer sus primeros pinitos con el balón.

Desde entonces hasta ahora han sido más de cien los años de presencia salesiana en Alicante, siempre apoyando a los menesterosos y fomentando el deporte y los valores entre la juventud de nuestra ciudad. Miles de alicantinos se han formado y crecido en sus aulas y otros tantos han disfrutado de su solidaridad e instalaciones. Es por eso que muchos de ellos volverán a sentir algo especial este 31 de enero, día de nuestro patrón.

Estoy seguro de que el Chepa, esté donde esté, también tendrá hoy un recuerdo cariñoso para los salesianos, y rememorando las enseñanzas de Don Bosco, quizá mire hacia el Rico Pérez y musite: «No con golpes, con amor».