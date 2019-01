No se habla de otra cosa: «Sanguino para alcalde!», «Sanguino for president!» Y es que las batallas internas del PSOE alicantino, a tres meses de las elecciones locales y autonómicas, han creado expectación en los ámbitos políticos por la insistencia del presidente en encontrar «un mirlo blanco» limpio de polvo y paja, y ajeno a las luchas por el poder; un profesional independiente con «pedigrí» de izquierdas, moderado, y con buena imagen pública. Y yo no sé si Paco Sanguino (le conocí cuando él tenía 20 años como Paco, y no voy a cambiar ahora llamándole Francesc, como él mismo se presenta) no sé, insisto, si Paco Sanguino es ese mirlo blanco tan deseado; pero estoy convencido de que, pasada la sorpresa inicial, puede dar juego. El todavía director del Teatro Principal ha demostrado con creces ser poseedor de algunas cualidades esenciales para introducirse en el mundo de la política, y para aceptar un reto sin duda interesante, entre las que incluyo la paciencia y la capacidad de resistencia, porque Paco ha demostrado que es capaz de dormir plácidamente con su enemigo sin que se le escape un solo ronquido; a lo que añado una notable mano izquierda para lidiar con lo que le echen. Porque hay que tener mucha cintura para meterse en un avispero como el que se le presenta€ y muchas ganas de gastar energías desbrozando el camino que tiene por delante. Dejando aparte la idoneidad de la forma con la que el presidente Puig ha resuelto el tema del candidato a la alcaldía alicantina, «pasando» de la democracia interna tan insistentemente pregonada por los dirigentes socialistas locales, lo que ha provocado una comprensible irritación de otros aspirantes a encabezar la lista municipal, lo cierto es que la propuesta de Sanguino se nos presenta como una incógnita aunque con base suficiente para pensar que la operación puede salir bien, aunque personalmente me cuesta entender las ganas de Paco para meterse en este lío que supondrá un cambio radical en su forma de vida. Y son precisamente esas ganas las que pueden conducirle al éxito: ambición, energía, aceptable preparación cultural e intelectual, y –como digo– mano izquierda para bregar con todo y a todos contentando sin que se den cuenta. Es decir, condiciones políticas suficientes pero imprescindibles en un político, y una honradez de la que no hay por qué dudar. Sus declaraciones, y la celebrada aceptación del nombramiento por los líderes de las otras fuerzas locales de izquierdas, nos hacen pensar que la posibilidad de otro tripartito en el ayuntamiento no es descabellada, sirviendo el fracaso anterior como vacuna para evitar nuevos errores. Paco Sanguino cuenta además con algo tan esencial como sentido común, lo que servirá para que los alicantinos vayan bajando la guardia poco a poco ante quien, hoy por hoy, muchos pueden considerar como un rojo peligroso. En una ciudad tan castigada por sucesivos alcaldes, y que ha ido acumulando sensaciones de frustración, lo mejor que le puede pasar es la aparición del mirlo blanco que, con su independencia y sin renunciar a su ideología, sea tan inteligente como para liderar un buen equipo que reme unido y en la misma dirección. Hoy por hoy, al señor Sanguino solo se le puede juzgar por su labor al frente del Teatro Principal, y quiero ser sincero al expresar mi opinión al respecto: la excelente idea de abordar proyectos y actividades que escapan a la mera exhibición y programación teatral (residencias para montajes de textos, clases magistrales a cargo de expertos profesionales, impulso y creación de un coro del teatro y una compañía provincial de danza, poner en la categoría que le corresponde a un creador como el alicantino Pepe Estruch creando unos premios con su nombre, entre otras cosas) ha sido un acierto; y como contrapeso negativo, el no haber conseguido recuperar un público perdido en los últimos años, probablemente porque los tres años de mandato son insuficientes para ganarse la confianza de quienes desconfían de lo desconocido. Desde mi punto de vista no ha conseguido ese equilibrio imprescindible para hacer convivir la vanguardia con el teatro más tradicional, lo que le ha llevado, en pro de las cifras de asistencia que se le exigen, a cargar en exceso la programación musical, que suele tener más aceptación que el teatro de texto. Lo que el buen aficionado teatral, lamenta, al vernos obligados a visitar teatros próximos (Murcia, Elche, Villena€) para ver montajes que aquí no llegaron. Así que el futuro del primer teatro de Alicante se presenta también como una incógnita que, junto a la incógnita política, deseamos lleguen a buen fin, siempre en beneficio de la ciudad y sus ciudadanos.

