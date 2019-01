Bajo el drama y el folletín

A la órbita de Ximo Puig no le gustó un pelo el plantel dispuesto a concurrir en Alicante a primarias, así que cercenó el proceso y, tres meses después, tiene a la portavoz municipal esperando a que el partido responda al recurso que mantiene sobre la suspensión que cortó en seco sus aspiraciones. Esa era la situación cuando algunos de los sondeados reiteradamente para hacerse con el puesto huían por piernas. El tiempo se echaba encima y, por incomparecencia, estaban entregándole la vara de mando para primavera/verano a quien hoy la sostiene. El drama se ha resuelto en primera instancia escogiendo a un hombre de teatro. No era para menos.

Después de tantas vueltas, el designado no es ningún mirlo blanco ni tampoco un candidato cualquiera. El cartel es de autor. Sanguino ha puesto a mucho personaje sobre cuartillas en blanco y eso le ha dado pie a crear uno propio. Para llegar adonde se encuentra, preparó discursos a los más izquierdosos de la función y eso le sirvió para que Guanyar lo propusiera al mando del coliseo teatral, con la aquiescencia de Compromís. Tras el naufragio del tripartito consiguió que el pepé lo ratificara al frente de la nave del Principal. El pasado año fue Podemos quien lo presentó para convertirse en el miembro que es del Consell Valencià de Cultura y ahora ha sido reclutado por el pesoe con ¡el visto bueno de Ángel Franco!, al menos hasta que la lista se cruce. Luego, un rato camaleónico es.

Los puristas elogiaron la programación de las primeras temporadas por la decisión y valentía. A través de un sello propio trató de recuperar aquellos registros extraviados. Pero, tras el cambio de nomenclatura municipal, los pancartones anunciadores volvieron a colgar del recinto muy a su pesar, dado que la edil de Cultura no era sino su antecesora en el cargo y, dentro del folletín, Sanguino manejó los tiempos, esperó a poner caritas en el momento clave para que los otros que andaban desesperados clavaran su mirada y ahí lo tienen. Otra cosa no sabemos aún, pero lo que nadie puede negar es que es un artista.