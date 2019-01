Una clase de tres años

Una clase preparada para atender a niños y niñas de tres años ha de ser un lugar con más juguetes que mesas. Un sitio alegre, apetecible, con propuestas de juego, libros y materiales que se presten a la exploración, al toqueteo, al disfrute. Un sitio con suficiente espacio para moverse, para lanzar los coches a hacer carreras, para organizar construcciones, granjas o castillos. Un sitio en el que si dejáramos a un niño sin marcarle ningún quehacer, tuviera tantas posibilidades, tantos secretos, tantos rincones agradables y atractivos, que no se le acabaran en horas.

Cuando el aula está pensada realmente para los niños, ellos responden con afán, con interés, con ilusión. He visto muchas veces ese aventurado lanzarse hacia las linternas, los coches, la cocina, los imanes, las hojas, los muñecos, las construcciones, los cuentos y ese jugar interminable, con ahínco, con el deseo puesto en ello, con emoción, con premura. Es un jugar que sumerge a los niños en sí mismos, que les hace imaginar hasta quedarse absortos, que les atrapa, les ilusiona, les consuela, les anima. Un rato en una cosa, otro rato en otra, pasando de un disfraz a un rompecabezas, de un calidoscopio a mirarse al espejo.

Recuerdo una nena de tres años que vino con sus padres a ver el colegio y al entrar en una de las clases se colocó una corona de princesa y cogió un carrito de la compra, en el que metía las cosas que más le iban gustando: un cuento, unos limones del frutero de la cocina, un bebé, un coche de policía, un pañuelo de flores, unos zapatos de tacón. Se sentaba en la cocina, preparaba comida, ponía los coches ordenados en el garaje, organizaba una casita para una familia de caballos, se probaba los collares y las pulseras del tesoro. No podía parar de jugar. Y todo esto con una gran sonrisa en la boca, con la corona puesta y arrastrando el carrito, que cada vez estaba más lleno.

Mientras ella tomaba contacto con el ambiente, los padres contaban que había estado yendo a una escuela en la que aún le costaba entrar, en la que no había juguetes, en la que las actividades principales eran repasar letras y colorear dibujos por dentro de la rayita. Los padres se preguntaban si tendría dificultades para adaptarse por la mala experiencia vivida, pero después de verla sonreír, se les fueron las dudas. Yo lo que me preguntaba era otra cosa: ¿Y si la que «tenía razón» era la niña al no sentirse cómoda en aquella escuela a la que iba? ¿Y si lo que manifestaba era su rechazo a un lugar en el que no se escuchaba suficientemente su necesidad de jugar y moverse? ¿Y si resulta que a los niños de esta edad no se les puede pedir que estén quietos, formales y aplicados a los papeles?

Con el grupo de tres años lo que conviene es jugar. Juegos organizados por la maestra unas veces y libres otras. Juegos de manipulación, de construcción, de agua, con cajas, con telas, con elementos naturales, con aros, con maderas, con pelotas, con globos, con juguetes, juegos de experimentación, mezclas de pintura, pequeñas tareas de cocina. Juegos en los que las palabras caminan a la par de las acciones y en los que se va haciendo presente la necesidad de hacerse entender por los demás. También conviene proponerles trabajos de expresión, contarles cuentos y recitarles poemas. Un cuento que les llegue a apasionar puede guiar la marcha de la clase durante unos días, y esta dinámica de estar interesados y jugando en torno a un tema durante un tiempo, será un modo de prepararse para aprendizajes posteriores.

En la clase de tres años será útil y agradable establecer un encuentro por las mañanas en el que el grupo se reúna y conozca el planeamiento del día, en el que se vea quienes están y quienes faltan, en el que se intercambien noticias, y se realicen esos pequeños rituales que tanto ayudan al orden por establecer. En ese primer encuentro suelen surgir novedades que les han pasado a unos o a otros y que generan en el grupo intereses a incluir en la marcha de la jornada. Si algún niño ha encontrado un caracol, una flor, una piña, si ha sido el cumpleaños de un hermano, si han tenido que ir al médico, si les han «pelado»... Así van entrando en relación por medio de la palabra, empiezan a atender mejor cuando hablan los compañeros, comienzan los diálogos y el comunicarse para hacer algo juntos.

De manera que: hablar, moverse, curiosear, bailar, jugar, experimentar, pintar, explorar, cantar y recitar serán tareas propias de esta edad. Además de ir aprendiendo a entender y a nombrar lo que sienten, de asimilar los hábitos y normas a seguir, de sujetarse poco a poco las cabezonerías, y de manejarse en este importante momento de su entrada en sociedad. ¿Son o no son suficientes tareas? ¿No valdría la pena que se iniciaran en la escuela con ilusión y sin presiones? ¿Por qué tenemos tantas prisas?

¡Sólo tienen tres años!