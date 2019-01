El pollastre de Carrús

«-Tu rostro me es familiar... ¿Te he amenazado antes?».

Jack Sparrow en «Piratas del Caribe I» (2003).

Una de las recurrentes chanzas sobre el uso torticero de la estadística es esa que dice que van dos amigos y compran un pollo asado, pero uno de ellos no tiene hambre y el otro se lo come entero. Sin embargo, la media aritmética nos dirá que cada uno se ha engullido medio pollastre. Y así con otras cosas de la vida. Por ejemplo, sabíamos que Elche estaba en la lista de municipios con menor renta de España entre las grandes ciudades, pero estos días la Agencia Tributaria ha hurgado en la herida y ha dado a conocer sus datos de distribución de la riqueza basada en las declaraciones de la renta de 2016 por códigos postales. Ahí nos han pillado: ya sabemos que lo del IRPF no es una de nuestras fortalezas estratégicas. Tenemos hasta tres zonas (Carrús Este -«number 1» de la lista-, Carrús Oeste-Toscar y Sector V-El Asilo-El Canal) en el Top 10 de los 40 Miserables. Sí, ya sabemos los de aquí que no es para tanto, y que muchos barrios fiscalmente menos deprimidos de otras grandes ciudades quisieran ser como estas zonas, pero es otra muestra de la estadística tipo Pollos Hermanos en toda regla.

Si ya resulta altamente dudosa cualquier estadística basada en las declaraciones de la renta en una ciudad con más del 30% de economía sumergida (un 36% de los que cumplen con el IRPF en Elche declara ingresos entre 0 y 6.010 euros, y solo un 2% más de 60.000), nada digamos si se atiende a la arbitraria distribución por distritos postales. Porque si bien Carrús Este y Oeste pueden coincidir más o menos con la parcelación de Correos, ya me dirán qué conclusión estadística se puede sacar sobre el nivel de renta de los habitantes de un código (03203) que incluye la Glorieta-Centro Sur, Ripoll, Raval, Los Palmerales, San Antón y el Parque Empresarial. ¿Quién se come aquí el pollo entero?

En cualquier caso, el alcalde, Carlos González, siempre atento a las estadísticas, aprovecha la coyuntura para anunciar que van a ir a Carrús nada menos que 12 de los 30 millones que se invertirán con los fondos europeos-municipales Edusi. Probablemente pocos se acordarán (aparte de Diego Serrano y unos pocos arquitectos más) del plan de rehabilitación del populoso barrio que Diego Maciá intentó poner en marcha en las postrimerías de su mandato (2006-07), y que, mal explicado por el gobierno local y mal entendido por unos vecinos que se mostraron poco receptivos, quedó diluido con la llegada de Alejandro Soler. Habrá que abrir el asunto a la participación vecinal, para que si se decide instalar otro cubo (o poliedro similar) como el de la plaza Primero de Mayo, como cuando el Plan E, al menos que puedan elegir el color. Y, ya puestos, se podría hacer una campaña participativa para que los habitantes de la zona norte dejen de ir de pobretones y arreglen de una vez los desconchones de las fachadas. A ver si con eso y los edusi Carrús abandona el farolillo rojo y se coloca, en la próxima estadística tributaria, si no a la altura de La Moraleja, al menos al nivel de Móstoles, que ya sería todo un éxito.

Falta nos hará, porque no vamos bien en cuestión de marcadores socio-económicos. Por ejemplo, el ranking de transparencia, bandera de la regeneración democrática del gobierno trino y uno, que antaño (antes del PP, por supuesto) reservaba siempre uno de los primeros puestos para el municipio ilicitano, sitúa ahora a la ciudad en la posición 48 (Transparency International España, 2017), aunque es todo un logro si se compara con el 103 al que cayó en época de Mercedes Alonso. Hay que ser más translúcido y más diáfano o dentro de poco Carrús y el resto de códigos postales encabezarán también los distritos menos cristalinos de España.

Y encima, hemos sido sorprendidos con que Elche está entre los municipios más cicateros en gasto social de España, con menos de 50 euros por habitante y año (La Vila, que encabeza la lista provincial, dedica a este cometido 168 euros), según la asociación de directivos del sector. El alcalde asevera, severo, que esto no es así, que no han contabilizado todas las ayudas que reparte el Ayuntamiento, que son muchas más. La cuestión es que todas estas estadísticas, matizables o no, son un «¡zas!» en toda la boca para el gobierno plural y de progreso en parcelas tan señeras de su actuación como la cohesión social, la lucha contra la desigualdad, la mejora de los barrios y la transparencia. Claro que en tres años y medio tampoco se pueden hacer milagros, a no ser que san Agatángelo eche una mano.

Estadísticas aparte, se acerca la recta final del mandato y Carlos González ha pedido a los demás grupos políticos seriedad y no caer (más bien huir) en la crispación para tener unos meses tranquilos hasta el 26 de mayo. ¡Ah!, y también que le aprueben las inversiones que va a presentar para rematar la faena, en franca camaradería y por el bien del pueblo. Y lo dice convencido, sin ironía, porque es una persona seria y no bromea con estas cosas. En señal de buena voluntad les ha convocado el pleno extraordinario sobre las obras de Alfonso XII, para que vean su buen talante y que nos les guarda rencor. Pablo Ruz, ya con la banda de portavoz popular, se apresuró a decir que si hay que apoyar proyectos por el bien del pueblo, se apoya, pero apoyar «pa ná», solo para lucimiento político del tripartito, pues no. El ciudadano Caballero asomó por el lugar e hizo un gesto como diciendo: «A mí que me registren, para lo que me queda en el convento de la Merced...». El alcalde quedó pensativo: «Esto lo arreglo yo invitando otra vez a Alba Reche a cantar desde el balcón del Ayuntamiento». Y se marchó a Fitur, junto con la Sonrisa del Tripartito, Mireia Mollà, a vender Elche, sus palmeras, su Misteri, su Dama y su barrio de Carrús, donde se hacen los mejores pollos asados de España.

Mientras tanto, los esqueletos siguen levantándose de sus tumbas en el mercado encantado. Esos si que van a montar un pollo que ni «Poltergeist». ¡Qué miedo!