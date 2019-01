La palabra no es lo importante

A mediados del siglo XIX, escribía Charles Darwin en su correspondencia: «Opino que, si bien las mujeres suelen superar a los hombres en cualidades morales, intelectualmente son inferiores. Y creo que, partiendo de las leyes de la evolución (si es que las entiendo correctamente), será muy difícil que su intelecto llegue a igualar al de los hombres». El científico añade que las mujeres, para superar su desigualdad biológica, tendrían que ganarse la vida como los hombres, lo que no sería buena idea, pues iría en detrimento de los niños y de la felicidad de los hogares. Lo que Darwin explica no es ya que las mujeres sean inferiores, sino que ni siquiera deben aspirar a una vida más allá de sus hogares. Esto lo escribía a mediados del siglo XIX y sus ideas reflejaban los prejuicios de la sociedad de su época y se utilizaron para confirmar lo que eran capaces o no de hacer las mujeres. Como consecuencia, los desequilibrios de género que existen en la Ciencia y en otras profesiones se deben al menos en parte, porque las mujeres se enfrentan a presiones a lo largo de su vida que no siempre afectan a los hombres.

No se puede desvincular la igualdad del concepto de clase social; no tiene las mismas oportunidades una chica de un entorno social rico que otra de clase media o perteneciente a una familia trabajadora de un barrio obrero; pensemos en cuánto influyen los modelos que te ofrece la familia, el colegio al que fuiste o tus vecinas. No son comparables las oportunidades que tiene una mujer con estudios universitarios y una buena profesión que le permite delegar en una empleada de hogar parte de su jornada laboral, que las que tiene quien ni siquiera contempla esa posibilidad. Las evidencias de que estamos lejos de la igualdad son palmarias: la precariedad laboral, la brecha salarial, la violencia de género, la difícil –por no decir imposible- conciliación entre vida familiar y laboral, la todavía escasa participación de las mujeres en los órganos de poder, son trabas que afectan a las mujeres de cualquier condición y por ello se habla de desigualdad estructural. Sin embargo, nos encontramos cada día con mujeres que, por no haber sufrido en su persona desigualdad alguna, niegan a las menos favorecidas el reconocimiento de esa desigualdad en un gesto de insolidaridad. Mujeres de clase media y media-alta niegan el feminismo y presumen de feminidad a la vez que equiparan la defensa de los derechos de las mujeres y los hombres.

Detectar estas desigualdades y luchar para erradicarlas no debería ser «cosa de mujeres», sino el deseo colectivo de una sociedad igualitaria. Luchar contra cualquier discriminación por motivos de sexo no es un pasatiempo ni un acto de egoísmo, sino un tema de justicia social. Si hoy las mujeres pueden votar, pueden abrir una cuenta sin la autorización del marido es porque han conquistado derechos en la esfera pública. Son muchas y necesarias las mujeres que con su liderazgo en diferentes ámbitos de la sociedad (en la política, en las universidades, en las organizaciones sindicales, empresariales, etcétera) han trabajado para que las mujeres tengan reconocidos derechos y puedan desarrollar una proyección fuera de la esfera familiar y doméstica que antes no tenían. ¿No creen que tenemos la obligación de garantizar la igualdad y una sociedad más justa con la mitad de la población?

El feminismo es una opción individual que redunda en un beneficio colectivo. Muchas y diferentes mujeres, también hombres, han colaborado con su granito de arena en un proyecto colectivo llamado Feminismo. Por ello, son necesarias las asociaciones de mujeres de diferentes gremios concienciadas con estos desequilibrios con el fin de conquistar espacios en los que las mujeres están incomprensiblemente ausentes como en el mundo empresarial o en las nuevas tecnologías. Leo, veo, oigo cierto rechazo a utilizar la palabra Feminismo cuando, por el contrario, no se tiene pudor alguno ni se titubea reivindicando la legalización de la prostitución o los vientres de alquiler, ¡como uno de los logros del Feminismo! Piensen, pensemos un poco. ¿Es malo luchar por los derechos y libertades de las mujeres? Ello no significa estar en contra de los hombres, de igual forma que la lucha contra la discriminación racial jamás supuso estar en contra de la raza blanca sino contra los blancos racistas. Hombres y mujeres tienen derecho a la igualdad de oportunidades y, todavía hoy, ellas (nosotras) siguen sin tenerla en demasiados lugares, en demasiados ámbitos de la vida.

Lamento y me entristece que Feminismo se haya convertido en una palabra poco popular, sinónimo de odiar a los hombres, de ser agresiva, o poco atractiva. Ser feminista es garantizar y luchar para que tu hija gane el mismo sueldo que un hombre, para que no sea acosada cuando vuelve a casa de fiesta, para que pueda llevar la vida que quiera sin prejuicios biológicos, para que sea madre o no por decisión personal y no por imposición social, cultural o religiosa. Ser feminista es reconocer que tenemos los mismos derechos pero que el poso cultural intenta reducirlos y hacernos creer que eso es lo biológicamente natural. Pero si aun así no te gusta, la palabra no es lo importante sino la idea, la ambición por la igualdad y el empeño que hay detrás.