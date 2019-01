Apuesta segura

Orquesta Simfònica ADDA

ADDAObras de Bizet, Sorozabal, Bretón, Chapí, Chueca y Giménez. Sala Sinfónica del ADDA.

Pimer concierto dedicado al «gran público» de la nueva orquesta de la Diputación de Alicante ADDA-Simfònica con un programa inspirado todo él en música española –Concierto de música españolista y zarzuela se tendría que haber titulado- y con la directora de orquesta murciana Virginia Martínez como directora invitada. Qué quieren que les diga: a mí este tipo de conciertos me emocionan con ese entusiasmo del público que les invita a aplaudir en cada momento –de nada sirvieron los brazos quietos y la espalda al público de la directora-, con las señoras y señores marcando con la manita la Canción del toreador... incluso tenía una dama a mi espalda que canturreaba la hipertrofiada Habanera de Bizet –por decir que es suya y si no que le pregunten a Iradier- a plena voz detrás de mí mientras la orquesta la interpretaba. Son entrañables. Y no crean que lo digo con ironía –que así, irónico, me caracterizan algunos- ni con prepotencia: yo disfruto cuando se baja a la música clásica del pedestal al que se le subió a principios del XX –muy probablemente en EEUU- y vuelve a disfrutar de la función para la que –la mayoría de veces- fue creada; esto es, emocionar y hacer disfrutar al público. Y, es evidente, este era el propósito del concierto –entiendo que de todos, por otra parte- que ADDA-Simfònica nos brindó el pasado viernes en la Sala Sinfónica de su sede. El concierto adoleció, sin embargo, de las características de estos actos: las obras montadas con poco cuidado –salvado, por otro lado, por la calidad y las ganas de los integrantes de la orquesta- y el alcance de las obras desmerecido. Tampoco puedo ser, lo reconozco, muy objetivo en estos casos porque lo manido del repertorio me hace desconectar sin querer una y otra vez: fíjense que me pareció que no interpretaron la famosa Seguidilla con sus entretenidos pizzicatos. Aunque tampoco pondría la mano en el fuego porque es muy posible que se me fuera la cabeza. Como me fui en la segunda parte. Y no es, Dios me libre, que no me guste la zarzuela, género que adoro y admiro, sino que, por esto mismo, necesito que se trate con un mimo especial. Ya dejé en mi lugar, estoy seguro, un público entregado sin prejuicio ni otro afán que el noble arte de disfrutar de la música.