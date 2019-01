Saliendo, a la izquierda

1«¿Es usted de izquierdas?» me espeta una operadora ecuatoriana que está haciendo un sondeo electoral telefónico, un martes a las tres y cuarto de la tarde, después de tomarme unas acelgas con jamón. «Pues depende, señorita, depende», le contesto, tomando fuerza. «¿De qué izquierda tengo que ser, a cuál se refiere usted, a cuál? ¿a la izquierda leninista, a la trotskista, o a la anarquista? ¿a la vía socialdemócrata, a la repubicana-federalista, o a la vertiente feminista-ecologista-animalista? ¿ a la izquierda de Compromís, a la de Podemos, o a la del Psoe? ¿a la de Equo, a la de Esquerra Republicana, a la de Guanyar, o a la de Más-no-se-qué? ¿Usted cómo lo ve, señorita, cómo?». La operadora ecuatoriana me dice que le disculpe pero que termina su turno y que le es imposible atenderme. Me cuelga estrepitosamente, de manera vengativa.

2.- ¿No es para deprimirse que, tras más de veinte años que dejó de ser presidente, Felipe González siga siendo el único que a veces dice cosas interesantes y con sentido en su partido? ¿Puede una venerable abuela como Carmena, en silla de ruedas y con la pierna rota, ser la esperanza blanca, amén de una killer política inmisericorde y sanguinaria? ¿Qué hacen maniobrando Baltasar Garzón y Llamazares, a estas alturas? ¿Y Alberto Garzón, sigue vivo o ya murió, pobre? ¿Entenderemos alguna frase de Errejón, alguna vez, en algún lugar? Y la última: con la ola de derechas que se está gestando, ¿huir por el Tajo en patera y pedir asilo en Portugal es la única opción factible de poder marcar goles con la zurda, y celebrarlos?

3.-«Si el saber no es un derecho/ seguro será un izquierdo», cantaba Silvio Rodríguez el siglo pasado. Puede que alguna vez le falte dos dedos de frente, pero lo que nunca le falta a la izquierda es quien le escriba, le cante o le recite: cineastas, actores, escritores, cantantes, poetas o pintores cargan abrumadoramente hacia la izquierda, tratando de explicar de manera lírica en sus canciones, libros y poemas en qué consiste y porqué. Pero frente al evanescente dicho que todos dicen, el prosaico hecho que algunos eluden: quizá una manera de ejercer de una manera práctica consiste en pagar impuestos sin cabreo y pensando que valen para cosas reales y que por tanto son necesarios, y que es justo que sean progresivos. Y pensar que una bajada importante –como siempre piden los centristas, los liberales, los conservadores€– de los mismos perjudicará siempre, siempre, más a quien peores cartas tenga en ese momento.

4.-Acabo con una frase (robada, de manera vil y traicionera, a un estupendo periodista de esta casa) de John Berger, el escritor, pintor y crítico de arte, y una de las voces más importantes de la izquierda intelectual europea, muerto en 2017. «¿Qué es hoy ser de izquierdas?» le preguntó el periodista. Tras mucho dudar, e incluso levantarse a meditar, Berger (marxista irredento) se sentó, le miró y respondió: «Ser de izquierdas es ser capaz de dejar el pesimismo para los buenos tiempos». Insuperable.