Más que miedo

La xenofobia es uno de los miedos más extendidos y cultivados y en la mayoría de los casos sin una base real

La marca más vendida hoy en día a nivel mundial es el miedo». La constatación es del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, «el miedo - añade- obtiene audiencia, gana votos y genera clicks». «En este volátil escenario el mayor desafío al que se enfrentan tanto gobiernos como instituciones es demostrarle a la gente que son importantes para su proyecto y activar soluciones que den respuestas a sus temores y ansiedades». El miedo, un sentimiento tan humano como frecuentemente incontrolable, es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario.

Hay una base real en el miedo como sentimiento dominante: «El aumento de las desigualdades entre países ha provocado que personas, sectores y regiones hayan quedado rezagados en un contexto de prosperidad generalizada, añadiendo a su aflicción una sensación de injusticia». El titular de la ONU explicó el pasado día 18 que «la economía y la tecnología han provocado que muchas personas se queden sin esperanza dejándolas a merced del miedo, los nacionalismos y el populismo». En esas condiciones las personas son objetos fáciles para los nacionalistas, los populistas y todos aquellos que se benefician del miedo. La xenofobia es uno de los miedos más extendidos y cultivados y en la mayoría de los casos sin una base real. Refiriéndose a los planes de Donald Trump de construir un muro en la frontera con México, el papa Francisco ha dicho esta semana: «Es el miedo lo que nos vuelve locos». Lo ha dicho en su viaje hacia Panamá y se lo viene repitiendo al ministro italiano Salvini por su política anti inmigración.

«La mejor vacuna contra ese miedo -dijo Guterres- es que los gobiernos respondan a esos temores y ansiedades y que lo hagan mediante la cooperación y el multilateralismo». La respuesta no es fácil, pero en ningún caso es la vuelta a las fronteras nacionales o a las identidades colectivas raciales, de creencias o de origen. «La Naciones Unidas trabajan en tres ámbitos: una globalización justa, articulada a través de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; demostrar el valor añadido de la ONU y movilizar a todos los sectores sociales en la batalla por los valores y, en particular, abordar el aumento de la incitación al odio, la xenofobia y la intolerancia». «En estos ámbitos, el mensaje es claro: las palabras no son suficientes. Debemos ser eficientes tanto en la reivindicación de nuestros valores universales como en el estudio de los orígenes del miedo, la desconfianza, la ansiedad y la ira».

Como el mismo secretario general de la ONU ha reconocido en su intervención en la cumbre de Davos: no estamos en la situación bipolar de postguerra que dominó el siglo XX ni en la multipolar de la etapa Obama, en que buscaban respuestas a la globalización basadas en la cooperación y el multilateralismo, «sino en una situación transitoria caótica». Por eso desde los sentimientos y la angustia se activan, desde posiciones políticas nacionalistas y populistas, la xenofobia, la intolerancia y todos los temores a «los otros». «Los desafíos globales están cada vez más integrados, mientras que las respuestas son cada vez más fragmentadas, y si no conseguimos darle la vuelta a este escenario vamos a encontrarnos ante una situación desastrosa» ha dicho el portugués Guterres. No valen respuestas cultivadas en el miedo y que ya fracasaron en el siglo pasado.

Cuando la gente ve una economía mundial descontrolada por la división entre las grandes economías, los planes de la ONU son insuficientes; son los gobiernos, las instituciones políticas y las organizaciones internacionales -empezando por la propia Unión Europea- los que tienen que tratar de recuperar la confianza de la gente brindando oportunidades y ofreciendo expectativas. Si en las elecciones europeas del próximo mayo los nacional populistas consiguieran un número de escaños de bloqueo -un tercio del Parlamento- Europa quedaría inmovilizada por el miedo.

No hay soluciones fáciles a problemas complejos, como nos han demostrado los británicos con el Brexit. Más nos vale aprender en cabeza ajena.