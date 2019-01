Ministro con envoltorio

Hace unos días que el ministro de Agricultura, Luis Planas, visitó nuestra Comunidad, concretamente Valencia, para reunirse con el president, Ximo Puig y con los representantes de las organizaciones agrarias. Sin duda, una cita ineludible en la que tendríamos la oportunidad de hacerle llegar de primera mano los problemas que están perjudicando a los agricultores. Una cita en la que esperábamos encontrar diálogo, compresión, implicación y soluciones por parte del titular de Agricultura. Sin embargo, lo que nos encontramos fue bien distinto.

Y es que, días antes del encuentro ya había algunas notas que nos hacían presagiar que no iba a ser una reunión demasiado fructífera. El hecho de que tuviésemos que enviar con antelación y por escrito las preguntas que le íbamos a realizar a Planas, a mi parecer, arrebataba cualquier posibilidad a la reunión.

Desde ASAJA Alicante acudimos muy interesados a una cita que, definitivamente, fue un verdadero fracaso y que puede resumirse como «puro trámite» o «mera visita preelectoral y de cortesía». El titular de Agricultura, en un momento de crisis citrícola sin precedentes y reunido con todo el sector agrario valenciano, principal productor y exportador de cítricos de España y la Unión Europea, desaprovechó la ocasión, mostrándose encorsetado en un discurso que no aportó soluciones, ni proyectos y totalmente unidireccional, sin posibilidad de réplica o diálogo alguno.

Así las cosas, la mayor aportación del ministro al grave escenario citrícola, en el que nos enfrentamos a pérdidas millonarias, fue que: «Debemos organizarnos mejor». Se refirió a cuestiones que nosotros ya sabemos y en las que, en cierto modo, estamos de acuerdo, como la necesidad de llevar a cabo una reconversión varietal o que el sector se organice en organizaciones de productores, ya que son las únicas figuras jurídicas reconocidas por la política agraria europea para recibir las ayudas económicas, como, por ejemplo, las de retirada de cítricos?

Asimismo, el señor Planas informó de una retirada de 50.000 toneladas de mandarinas, una medida insuficiente, porque los productores sabemos que al agricultor no le va a llegar ni un céntimo. Y es que, señor ministro, lo que el agricultor necesita no son retiradas que se pagan a través de organizaciones de productores, lo que el agricultor necesita son ayudas directas. De no ser así, va a pasar como siempre, que el dinero se queda por el camino entre distribuidores, OPFH y nunca llega al verdadero perjudicado.

Pero, principalmente, lo que los agricultores esperábamos de usted era una actitud proactiva y decidida ante la causa que nos ha llevado a este desplome de precios que nos va a llevar a la ruina. Me refiero a los acuerdos que la UE mantiene con terceros países, especialmente con Sudáfrica. Tratado que se firmó hace dos años y que le permite introducir mandarinas a la UE libres de aranceles, hecho que ASAJA denunció en el 2016 por activa y por pasiva porque vaticinábamos el desastre que se nos venía encima y que ahora se confirma.

Es usted, señor Planas, quien tiene que dar la cara por nosotros y hacer valer nuestros intereses en Bruselas. ¿Cómo es posible que parlamentarios europeos aprueben que se importen 100.000 toneladas de mandarinas cuando en España se están comenzando a cortar? ¿Con qué conocimiento de causa unos señores sentados en un hemiciclo con calefacción, aire acondicionado y sueldos desorbitados deciden arruinar al agricultor que se pasa todos los días del año trabajando?

Un agricultor se las ve y se las desea para sacar la cosecha con una calidad inigualable. Sin agua, con miles de controles de residuos, con las subidas del gasóleo, de electricidad... y luego van unos «pseudo» políticos y deciden que traigan mandarinas de Sudáfrica, cultivos en los que se utilizan plaguicidas químicos que llevan más de diez años prohibidos en Europa, bien porque son nocivos para la salud, bien porque son perjudiciales para el medio ambiente, y que, por supuesto, tienen un costo de producción mucho menor que aquí, generando una competencia desleal directa contra nuestros productos.

¿Dónde están ustedes cuando la Unión Europea hace acuerdos con terceros países sin contar con España?, cuando somos los mayores productores de la UE de frutas y hortalizas, aportando el 60% de las producciones agrícolas de Europa.

De nuevo, la agricultura continental, la de norte de Europa, vuelve a ningunear a la agricultura mediterránea. Como ellos no producen cítricos y estas decisiones no les afectan económicamente... Como siempre digo, ¡qué fácil es capar en huevos de otros! y más si los propios perjudicados actuamos de meros espectadores.

Sinceramente, señor Planas, esperábamos que pasara a la acción y un compromiso sin titubeos de que cuando se debatan estos acuerdos el Gobierno español se oponga si nos va a afectar de esta manera.

Los agricultores no necesitamos más políticos con envoltorio. No queremos más visitas rimbombantes plagadas de prensa. Queremos representantes que, aunque pasen más desapercibidos y sean menos protocolarios, actúen y defiendan nuestros intereses contra los depredadores europeos que no soportan que en la Huerta de Europa produzca las mejores frutas y hortalizas de nuestro continente.