En modo Viernes 13

Como veterano aficionado a las películas americanas de terror de serie B, siempre me ha asombrado la estupidez suicida con la que actúan los protagonistas de estas historias de masacres y de descuartizamientos. Un grupo de esplendorosos jóvenes yanquis -en el que nunca falta la rubia pechugona y el guapo rebelde con cazadora de cuero y tupé- llega a una casa encantada o a un campamento maldito con el fin de correrse una buena juerga de fin de semana (los criterios para la elección del local ya son un misterio de por sí). Se escuchan voces de ultratumba, aparecen manchas de sangre en las paredes y las sillas de las habitaciones se mueven como si tuvieran vida propia. Aunque están aterrorizados por esta acumulación de señales macabras y les convendría permanecer juntos en un sitio tan amenazador, los componentes de esta banda de tontos del culo deciden separarse y repartirse por todas las dependencias del edificio. La rubia y su novio se van a retozar a un dormitorio tétrico, al listillo le da por inspeccionar la instalación de fontanería de la casa y la otra pareja decide recorrer el desván con la única luz de una linterna ridícula del todo a cien. Todos parecen actuar con un único objetivo: facilitarle el trabajo al psicópata asesino de turno, que en cuestión de minutos aparecerá con un enorme cuchillo jamonero e irá destripando con absoluta comodidad a todos los componentes del reparto. Aunque a primera vista estos films parecen una inútil acumulación de sangre y de situaciones morbosas, el repetido visionado de este tipo de bodrios cinematográficos me ha dejado un mensaje que me ha sido muy útil en la vida: no se pueden tomar decisiones importantes cuando uno está cagado de miedo.

La política española lleva varios años metida en el modo Viernes 13. Como los jovenzuelos de las pelis de terror, los líderes de los partidos han entrado en pánico y se han empeñado en tomar decisiones disparatadas de consecuencias imprevisibles. El Partido Popular tiembla de miedo ante la posibilidad de que Vox le coma parte de la tostada electoral y para salvarse del marcaje de los ultraderechistas, endurece su discurso y se sitúa en los límites de la ultraderecha. Los socialistas tienen pesadillas con el sorpasso de Podemos y para evitarlo se escoran a la izquierda, alejándose cada día más de aquel espíritu centrista que les dio sus mejores victorias. Convergencia se acojona ante la posibilidad de verse borrada del mapa por la potencia de Esquerra Republicana y de la CUP y para salir del mal trago radicaliza sus planteamientos independentistas, olvidándose en cuestión de días de su antiguo papel de partido de la derecha moderada. Podemos tiene un temor cerval a convertirse en una versión juvenil de la más irrelevante Izquierda Unida y para solucionar esta situación se mete en una cruenta guerra civil interna, que rebajará de forma considerable sus perspectivas electorales. A Ciudadanos se le ponen los pelos de punta al ver como el PP y Vox le disputan el terreno en el uso de un discurso españolista del que Rivera creía tener la exclusiva y para tapar el agujero, abandona todos sus mensajes socialdemócratas y decide centrar toda su estrategia en sacarle rentabilidad al problema de Cataluña. Compromís tiene pavor de que el electorado lo identifique con el independentismo catalán y para conjurar el peligro intenta ocultar por todos los medios una señas nacionalistas que impregnan a la mayor parte de sus bases.

El final del casi cuarenta años de plácido bipartidismo ha tenido un efecto psicológico demoledor sobre el paisaje político español y ha distribuido toneladas de miedo por todos los rincones del arco parlamentario. Todos están asustados. Todos están fuera de su sitio, ya que han abandonado sus espacios tradicionales de confort ideológico y cambian de estrategia día a día, según la dirección en la que vengan los últimos movimientos de la competencia.

En medio de este inquietante panorama, no es extraño que las encuestas fallen más que una escopeta de caña. Hacer quinielas sobre las elecciones del próximo mes de mayo es una tarea condenada al fracaso. El electorado está expuesto a tal cantidad de estímulos contradictorios, que resulta imposible predecir sus reacciones. El caso de Andalucía nos ha dejado muy claro que aquí puede pasar de todo, señalándonos que los únicos pronósticos políticos con cierta garantía de éxito son los que se hacen a toro pasado. Y esos, no sirven para nada.