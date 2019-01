Civilitas II

Seguimos en una constante convulsión política en este país de mostrencos. Si las izquierdas chillan, las derechas relinchan y viceversa. El centro, si lo hay, se queda a la expectativa para verlas venir, y decidir si relincha o chilla. Hemos entrado en una nueva etapa de populismos en todas las bandas, donde los politiqueros intentan llevarse el voto de aquellos que carecen de ideología o simplemente les importa un rábano decantarse por unos o por otros, porque no distinguen ni los matices.

Desde la ruptura del clásico bipartidismo, hemos entrado en terreno de nadie. Distinguir las izquierdas de las derechas es un ejercicio complejo porque las mescolanzas de ideas alocadas superan a la propia razón. Los que antaño votaban rojo ahora votan azul. Las posturas se están extremando tanto, que asusta.

Las izquierdas son más extremadas que nunca en sus postulados, aunque el supuesto reparto de riqueza se quede en entredicho por las acciones de sus dirigentes más sobresalientes. Pablo Iglesias predica pero no da trigo, se lo come él solito y si sobra algo se lo queda por si empeora la situación. Se ha autoerigido emperador de los más desfavorecidos, pero desde su trono de oro y con el beneplácito de sus correligionarios. No hay nada más rancio. Pedro Sánchez sigue encumbrado en su micro mundo narcisista como si le hubieran votado el cien por cien de los españoles, de espaldas a la realidad y atado al puesto de mando.

Las derechas se encuentran empoderadas como nunca, con aires de victoria y radicalizando las posturas para recoger el voto de los despechados y conservar el de los que siguen cegados por el pasado. Santiago Abascal se consolida como el nuevo adalid de la extrema derecha aglutinando en sus filas el desencanto progresista. Pablo Casado se sorprende a sí mismo con el baño de poder y arremete contra la moderación para aproximarse más a los extremos y sumar apoyos olvidados de los miembros más arcaicos de su partido.

El centro, para algunos centro izquierda y para la mayoría centro derecha, se atrinchera en sus posiciones liberales, el llamado liberalismo progresista, pretendiendo recoger adeptos desde todos los flancos, conservadores y progresistas. Albert Rivera, después de irrumpir en Cataluña en pelota picada, se lanza a la España constitucional para intentar poner orden y concierto con alianzas indiscriminadas.

España es una democracia consolidada a pesar de sus políticos pero permanece en constante incertidumbre electoral. El poder es tan ansiado y empalagoso que perturba las mentes pensantes de los embaucadores que lo persiguen. Es una lástima que no podamos hacer borrón y cuenta nueva.