El cansancio de un relato

Yo, no creo que sea desilusión. Es cansancio. Cansancio de un relato idiota e inverosímil. Tomemos por ejemplo los bufidos e interjecciones plañideras sobre la implosión de Podemos ( Íñigo Errejón acaba de dejar el escaño) en el peor momento del mundo, es decir, cuando una derecha blablablabla. Es agotador escuchar un montón de mentiras, supersticiones e hipérboles encadenadas. Antes de la irrupción de Vox –o de las elecciones andaluzas– ya existían encuestas para el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autonómica. Manuela Carmena conseguía en casi todas ser primera fuerza, pero con Ciudadanos muy cerca, y lejos, realmente lejos de la mayoría absoluta. En la Comunidad, en cambio, ganaba y gana Ciudadanos, con el PP como muleta perfectamente cómoda si llegara el caso. Respecto a los socialistas mantenían (y sin duda mantendrán) su atonía, ese suicidio paulatino y escasamente elegante. Por lo tanto, Carmena no es una garantía de éxito, aunque sin su figura continuar gobernando se pone extraordinariamente difícil para cualquier fórmula de izquierda. Solo un alcalde de izquierdas ha conseguido en Madrid una mayoría absoluta para su partido: Enrique Tierno Galván, que era un izquierdista apenas hipotético, se la dio en 1983 al PSOE, que no fue nunca, propiamente, su partido.

Frenamos el ataque de una derecha despiadada. Bien, quizás Carmena represente un mal menor. Pero desde un punto de vista político gobierna tan alguacilescamente como la señora Ana Botella. No existe en Madrid ni rastro de ningún experimento para ampliar la participación democrática en el debate sobre alternativas y en la toma de decisiones en la gestión. Muy probablemente por suerte. No se ha desarrollado empoderamiento cívico ninguno en colaboración con la gestión municipal, ni procesos de autoinstitución a lo Castoriadis ni ninguna excelsa majadería hiperdemocrática por el estilo. En cambio, Carmena y el núcleo duro de su equipo han impulsado y bendecido una operación tan discutible como la Operación Chamartín, un ambicioso plan urbanístico que prevé el desarrollo del entorno de la estación de Renfe, 10.500 viviendas y una amplísima zona financiera para oficinas. La ADIF venderá los terrenos (1.270.000 metros cuadrados) a Distrito Castellana Norte, plataforma empresarial en la que el BBVA dispone del 75% de las acciones y la constructora San José el 25% restante. Las contraprestaciones de los socios privados (en materia de equipamiento urbano, por ejemplo) son mínimas. No, no parece un ejemplo de urbanismo para la mayoría, francamente. Si se quiere –por parte de los carmenistas, que ya no son necesariamente podemitas– que se bautice a una gestión inteligente y correcta como la Ultima Thule del progresismo porque los concejales no roban aunque lo hagan. Pero, por favor, que no se insista en esa épica resistencialista, con los bárbaros a punto de aparecer en las puertas del Imperio del Bien, porque no hay quien la aguante.

Y con Íñigo Errejón y el futuro incierto de Podemos ocurre exactamente lo mismo. Cinco años después, como era predecible, Podemos no ha podido ni querido mejorar sustancialmente la vida cotidiana de la gente. Ha sido un lustro insoportable escuchando la reverdecida fraseología que uno escuchaba hace treinta años en los baretos de la calle Heraclio Sánchez. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ahora el pibe larguirucho de las zapatillas de 100 euros da un portazo, porque el barco se hunde, y en la barquilla acogerá a viejos compañeros fulminados por el pablismo. Ya no están luchando por esa chorrada adolescente de tomar los cielos. Están disputando por ser los diputados y concejales de la oposición. Y se les nota. Cada día se les notará más y las palabras serán insuficientes para enmascarar ambiciones tan mezquinas como las del primer día.