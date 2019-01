A por un nuevo orden patrio

Rescatadas en un convento, la Filmoteca Valenciana custodia, de la amplia colección perteneciente al monarca, tres películas pornográficas encargadas por Alfonso XIII. No pocos pensarán: es lo que único que hace falta a la institución, que tiren de archivo. Hombre, podría considerarse un atenuante para los cuadros protagonizados por el actual emérito. La genética, que es muy puñetera, estarían en disposición de esgrimir los irreductibles. Por si las moscas, el nuevo gobierno andalú va a propinarle una buena vuelta de tuerca a la ley de Memoria Histórica antes de que provoque sobresaltos indeseados en algún referente que otro. Casado ha aprovechado su lanzamiento para rescatar al maestro que, junto a Botella y a Aguirre, fueron los invitados de lujo en la boda que el bisoño mandamás celebró en Santa María con su dama, dama ilicitana y en la que Mariano no encontró acomodo ya entonces, pese a conservar la plaza de Santa Pola.

El discurso empleado en el reciente convite por el noviete para su confirmación fue tan largo que sobrepasó a los analistas propios del género y los filósofos han tenido que salir al paso. Tras auscultarlo, el catedrático Villacañas tuvo la impresión «de estar ante uno de esos trabajos de máster que escribe el típico alumno que no tiene mucho que decir acumulando pequeñas frases sin esquema ni orden. Se parece mucho al de esos listillos que se ha aprendido de memoria una chuleta para gustar al maestro». Ya, pero lo que nadie del círculo próximo al listillo volverá a esgrimir es que los niños andaluces de 10 años saben lo que uno de ocho de Castilla y León. Todo lo contrario. Ahora los críos de allá abajo son espabiladísimos. La prueba es que, mucha de la gente con la que creció, sigue llamando «El niño» a Arenas.

De lo que no se privó el propulsor del nuevo orden patrio fue de intentar atraerse al fan de Vox, pero con otras palabritas. Y dado que uno de los grandes follones actuales mantiene en danza al Campo de Gibraltar, estuvo a punto de exigir el 155 para Gran Bretaña. Venga, que tú eres capaz.