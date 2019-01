Catilinarias

Porque las técnicas básicas de la propaganda política no han cambiado mucho. Los medios, sí: no es lo mismo soltar un ampuloso discurso que recibir un wasap con brillantes imágenes

atilina, ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? ¿Cuánto tiempo hemos de ser todavía juguete de tu furor? ¿Dónde se detendrán los arrebatos de tu desenfrenado atrevimiento?». Efectivamente, se trata del discurso de Cicerón en el año 63. Muchas cosas han cambiado, por supuesto, pero si en lugar de Catilina alguien pone Sánchez, Abascal, Torra, Casado, Rivera o Iglesias nos daremos cuenta de que alguna constante todavía queda. La lectura completa de esa primera catilinaria también proporciona numerosas diferencias, pero es en las semejanzas en lo que quiero detenerme.

Porque las técnicas básicas de la propaganda política no han cambiado mucho. Los medios, sí: no es lo mismo soltar un ampuloso discurso (hay quien añora los que se pronunciaban en el siglo XIX en las Cortes españolas) que recibir un wasap con brillantes imágenes alicantinas que, bajo el himno igualmente alicantino, proponen el orgullo de ser «nosotros», de pertenecer a una colectividad que forma parte de la sagrada unidad de España (obvio el partido emisor). No me entran muchos, por suerte, ni de una ni de otra calaña, pero sí sé de su multiplicación voluntaria y sistemática y puedo imaginar que aumentarán todavía más a medida que avance esta campaña electoral de la que llevamos ya varios meses. El «patent portas» no es muy diferente del «váyase, señor González» (o Rajoy, o Sánchez). Insisto: muchas cosas han cambiado, pero en el fondo, las hay comunes.

El recurso más patente es el del uso y abuso de la emoción y la simplicidad, aunque esa simplicidad se oculte bajo una larga lista de desaguisados provocados por el Catilina de turno. Por ponerlo claro: se trata de ofrecer satisfacciones aseguradas, sencillas y al alcance de la mano para las cuatro necesidades básicas de las que ha hablado Johan Galtung. El programa electoral es secundario. Puede, incluso, que sea inexistente. Y, si existe, no se ha leído. Lo que cuenta es el tuit y el wasap, pero que encajen en alguno de los siguientes campos ampliando un poco las catilinarias.

Tenemos, primero, la cuestión de la identidad, a la que ya me he referido otras veces. Es una necesidad básica, personal, cuya satisfacción más simple consiste en identificarse con algo o alguien. Familia, amigos, barrio, residencia, país, continente, ideología, religión, equipo, profesión y muchos más objetos disponibles. El Cicerón de turno buscará cuál es el objeto de identificación que más aprecian los destinatarios de la catilinaria o de cuya satisfacción se sienten más inseguros. Así, a los primeros se la alabará y a los segundos se la asegurará. Los nacionalismos, estatales y sub-estatales, entran en este capítulo.

Otra necesidad básica: la seguridad frente a la violencia, pero también frente a los avatares del futuro (pensión, viudedad, desempleo y hasta cambio climático si me apuran). Los «nuestros» deben sentirse seguros y más si los que nos lo dificultan son también los que atacan nuestra identidad por ser de otra religión, lengua o, incluso, supuesta «raza». Claro, no hay mejor defensa que un ataque. Nada de negociar, de intercambiar propuestas, buscar acuerdos mutuamente beneficiosos. «A por ellos, oe». O recurrir a la violencia para que «los de abajo» consigan los objetivos de «los de arriba» pagando con sus vidas. Y si no hay muerte, sí hay afirmación de la identidad.

Tenemos, después, la libertad. Pero la hay de muchos tipos: de movimiento, residencia, expresión, política incluso. Y no todos son buenos: si «nosotros» tenemos razón (reconozcámoslo, «toda» la razón), no hay por qué aceptar que los equivocados lo vayan contando por ahí como si ellos también la tuvieran. Nada, fuera la libertad de expresión para el error y ya nos encargaremos nosotros de decir quién está en el error (evidente: ellos, nunca nosotros). Hay, a veces, en las catilinarias que no hay más remedio que escuchar, un tufillo de planteamientos contrarios a la libertad política, a eso que llaman «pluralismo», algo que, si solo nosotros tenemos razón, carece de sentido proponerlo. El tufillo anti-constitucionalista se siente en más de un ciceroniano.

Queda el bienestar: la satisfacción de necesidades materiales y no-materiales. Las materiales son obvias: comida, vestido y alojamiento son las más básicas, aunque no se hable de ellas. Las no-materiales son algo más complicadas: por ejemplo, la felicidad o el sentido de la vida. Lo primero puede conseguirse con mensajes que actúen como drogas y, lo segundo, proporcionando soluciones a un problema creado precisamente para poder ofrecer esa solución.

Si se juega al mus, no tiene sentido decir «jaque mate». Estas solo son algunas reglas electorales.