¡Qué disparate, Bermudo!

Va a ser cosa de entonar aquella «coplica» que cantaba Pepa Flores-, «Paso firme», en la película «Un rayo de luz», con la que pretendía arengar a sus huestes para que entrasen en batalla con la moral más alta que la del Alcoyano. Cantaba Marisol, «aquella Marilín hispana» que escandalizó a los españoles cuando, en 1976, posó desnuda en la portada de Interviú -fue el número más vendido en la historia de la publicación, un millón de ejemplares-: «Con paso firme y marcial/marchemos codo a codo a luchar/y no se piense nadie rendir/que es preferible morir». ¡Cosas de críos, porque, en aquella contienda casi medieval, con espadas de madera y plástico, no había sangre ni muertos, ni siquiera heridos o prisioneros!

Vamos abocados a una precampaña electoral que «me se antojará larga y aburrida», con vistas a los comicios domésticos de mayo en los que elegiremos a la nueva corporación municipal. ¡Que «el Señor de los Anillos» nos pille confesaos y que «Jarri Poter» emplee sus artes mágicas para encandilar/engatusar al electorado!. Será cuando, aunque «ya ha habido escarceos en las líneas enemigas», se desatarán las hostilidades y se tirarán los trastos a la cabeza -¡al tiempo!-, utilizando para ello frases manidas, desempolvándose promesas incumplidas y, sobre todo, acusaciones por la inacción de quienes han «desgobernado» en la Orihuela medieval -¡mira que ha evolucionado poco!- o hacía una oposición desleal, incoherente, descabezada y deshonesta para con los intereses de la Muy Noble. ¡Cuidado con los obuses en la línea de flotación, porque ya se sabe que no hay peor arma que las palabras, que pueden hacer más daño que las balas e incluso llegar a matar, metafóricamente hablando, claro! ¡Las palabras las carga el diablo!. «Siéntate en la puerta de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar», que dicen los chinos -¡se lo preguntaré a mi amiga Mei!-. Los chinos, según dicen, inventaron la pólvora, aunque, en la contienda contra el «gabacho invasor», fuimos los españoles quienes, utilizando el explosivo, inventamos la guerra de guerrillas. ¡Y nos fue de «puturrú de fuá», porque provocamos que el mismísimo Napoleón Bonaparte viniese a rescatar a su hermano Pepe, apodado «Botella» por su demostrada tendencia a bebérselo todo, incluso el agua de los floreros. ¡Qué barbaridad, Bermudo, y tú -como si hubieras dicho aquello de «mariquita el último»- saliste galopando -que diría Rafael Alberti- con tu rocín, Palayuelo, contra las huestes castellanas de Fernando I, que te hicieron más agujeros que tiene un colador! De momento, las aguas parecen -¡digo parecen!- bajar tranquilas en las diferentes formaciones que concurrirán para conseguir el ansiado galardón, el sillón del despacho principal de Palacio. Eso sí, todos andan como pollo sin cabeza y vendiendo su alma al diablo, cual Dorian Grey, para saber, primero, si Vox concurrirá en la capital de la Vega Baja y, segundo, quien será su cabeza de cartel. Tanto el PP como Cs son conscientes de que la irrupción de la formación del «expepero» Santiago Abascal en el panorama nacional les puede restar votos, sobre todo en una ciudad como Orihuela, marcadamente conservadora, además de que «el votante de esta formación es un elector cabreao», por lo que muy bien pudiera producirse un voto de castigo. Vox, según mis gargantas profundas, está buscando con lupa un candidato. ¿Será Miguel Sánchez, el ilustrado; será Esther?. ¡Chi lo sa!. Lo que está por ver, Bermudo, es quien es el guapo que se planta ante el toro, cual don Tancredo, por parte de «peperos» y «sosiolistos», ¡porque están más peleaos que la familia real!. En el PP -¡ya no me lo puedo callar más!- el candidato será Pepe Vegara y se busca una salida airosa para Bascuñana. Mientras, en Cs están más relajados que Moisés con las «Tablas de la Ley», porque todo apunta a que Joaninasi repetirá y a que contará con un escudero de lujo, José Aix. ¿Será una rosa/será un clavel/el mes de mayo te lo diré?. ¡Bermudo, entre ponte bien y estate quieta, la que se va a liar en Oleza!