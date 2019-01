Si tú me dices ven

Los politólogos han gastado muchas energías en explicar la ruptura entre Errejón e Iglesias. Está bien porque sus lucubraciones enriquecen el pensamiento especulativo. Pero si fueran al grano, que es de lo que ahora se trata, recurrirían a un bolero. Cualquiera, cualquier bolero serviría para relatar esta historia de amor como no hay otra igual. No hay más que leer la carta de Pablo a los corintios (perdón, a la militancia), en la que solo le faltó añadir una posdata que dijera: Te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, pues lo quieras o no, yo soy tu dueño. Iglesias creía ser el dueño de Errejón, que desde Vista Alegre II lucía en el costado una herida sin sutura. Los boleros, tan intensos, hablan de amores devastadores por imposibles. En última instancia, la destinataria de estas canciones es la madre. No es raro que Errejón haya caído en brazos de Carmena.

La política española es un bolero, un desgarro continuo, un no me amenaces, no me amenaces, un probablemente tú de mí te has olvidado, un ya me canso de llorar y no amanece. También para los contribuyentes resulta dolorosa esta escisión. Para los contribuyentes enamorados, al menos. Pero si nos detenemos a reflexionar, hallaremos su lado bueno. El lado bueno consistiría en deducir que todo, incluido el amor, es política. Así como hubo una época en la que Dios y el Estado eran lo mismo, ahora los sentimientos son pura economía capitalista. Pura Administración en definitiva. Por eso mismo cae la tasa de la natalidad, por la política económica, y por eso también los matrimonios se divorcian o se dejan de divorciar: por los bienes gananciales. ¿Quién se mete en un piso con la que está cayendo?

El 15 M, aquel movimiento espontáneo en el que solo cabía el amor, fue codificado por Podemos como las religiones oficiales codifican el afán de trascendencia de los seres humanos. La codificación de los impulsos del alma conduce a su esclerosis. De eso, precisamente, según sus palabras, intenta huir Errejón, de un matrimonio estéril, en el que ya no había nada que decirse. Sólo que en lugar de explicarlo con el lenguaje de los boleros, lo ha expuesto con un discurso de estadista. Si tú me dicen ven.