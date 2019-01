«La verdad es una y el error, múltiple»

Los ultraderechistas de Vox ya están alzando sus voces y banderas en nuestra, que no suya, ciudad. Elche es una ciudad moderna, con un gobierno municipal comprometido con mejorar la convivencia en esta sociedad. Una sociedad libre y democrática que no apareció de repente, que no es un regalo de nadie, que hunde sus raíces en una larga historia de luchas vecinales, de innumerables aportaciones y sacrificios personales por mantener intacto el compromiso con los mejores valores de la humanidad: los valores democráticos y los derechos humanos.

Esta sociedad, con todos los problemas que sin duda tiene, sabe que la diversidad nos enriquece y complementa. Que la vuelta a un hipotético grandioso pasado de pureza no sólo no es posible en este mundo globalizado, sino que además es una apuesta por la pobreza propia y ajena.

La ciudadanía ilicitana, todas y todos, debemos sentirnos profundamente orgullosos de albergar entre nosotros a tantas organizaciones como Elche Acoge, Cáritas interparroquial-Elche, ASIDALI (Asociación Ilicitana de Apoyo Social e Inmigración), comedores sociales como el islámico Alta Fuik que da de comer, a más de 50 personas ilicitanas de paso o de nacimiento, nuestra humilde pero incansable ONG «Ayuda a personas refugiadas» y tantas otras. Todas ellas, movidas por la fuerza del voluntariado y por la ilusión de construir un mundo más inclusivo y solidario, representan lo mejor de este pueblo que no olvida que un día muchos de sus hijos también fueron refugiados en tierras lejanas.

Bajo los discursos rancios e incluso risibles de esta nueva ultraderecha subyacen los delirios supremacistas de quienes se creen descendientes directos del Cid Campeador. Estos retrógrados entusiastas de reconquistas parecen ignorar lo que ya sabían los filósofos de la Ilustración, allá por el siglo XVIII, que todos los seres humanos nacemos igual y por tanto iguales debemos ser en derechos y obligaciones. Sólo esa ignorancia explica el desprecio implícito que hay en sus planteamientos políticos hacia todos aquellos que no sean «como Dios manda».

Exigen que se expulse del país a 52.000 inmigrantes y digo yo, ¿por qué 52.000? ¿Por qué no 55.000, 60.000 o 70.000? Pues porque no los contabilizan como personas con familias, con situaciones diversas, unos sin un lugar donde volver, otros con la seguridad de que su regreso sería su sentencia de muerte. No, no los contabilizan como personas sino como cabezas de ganado.

Hay que destacar que Vox no brilla por méritos propios, sino gracias a la falta de pudor de unos partidos políticos que hasta ayer nos decían que eran de centro o como mucho de centro-derecha y hoy en cambio reciben con los brazos abiertos los votos y las propuestas de estos voceros del odio.

Desde la misma noche del pasado día 2 de diciembre no he podido dejar de preguntarme cómo es posible que la misma Andalucía masacrada por Queipo de Llano haya elegido un 54% de diputados dispuestos a derogar la Ley de Memoria Histórica. Muy probablemente que el dictador falleciera de viejo sin haber sido debidamente juzgado por sus crímenes y que una parte importante de la izquierda de este país haya renunciado, en pro de la convivencia, a explicar alto y claro qué fue el franquismo, tiene mucho que ver con que todavía hoy haya repartidas por la geografía andaluza centenares de fosas comunes donde esperan los represaliados a que también a ellos les llegue la democracia en forma de una sepultura digna.

Quizá esta sea la consecuencia de una sociedad que prefirió no enfrentarse a su pasado, que eligió la desmemoria en vez de la justicia y la reparación.

Como demócrata y como cristiana he de decir que me entristece el avance de valores tan alejados del mensaje de Jesús:

« Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui extranjero y me recogisteis; estuve desnudo y me vestisteis; estuve enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme. Cuando lo hacéis a cualquier de mis hermanos, me lo estáis haciendo a mí», San Mateo capítulo 25 versículo 35;

No le abramos la puerta de nuestra casa al discurso del odio y del recelo, porque estaríamos cometiendo un grave error de consecuencias imprevisibles.

Simone de Beauvoir, gran defensora de los derechos humanos, dijo: « La verdad es una y el error, múltiple».