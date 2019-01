Dicen que la caridad ha de empezar por uno mismo, aunque esta máxima se nos olvida con demasiada frecuencia. Uno de tantos absurdos en los que incurrimos hoy en día es el de estar más predispuestos a ayudar a los de fuera antes que a los de dentro. Sin embargo, cuando los recursos son finitos se han de emplear siguiendo el orden natural y racional, esto es, empezando por ayudarnos a nosotros mismos y después prestando apoyo al de la puerta de al lado, antes de atender al de dos manzanas más allá. Como haría un buen padre de familia, que alimenta a sus hijos y, si le sobra, igual le da la merienda al vecino también, pero no al revés. Todo esto por no decir que eso de querer ser dadivoso con terceros países suena a veces a complejo de potencia mundial que, francamente, no somos. Algún delirio de grandeza nos quedó de tiempos pretéritos.

Me preocupa, cada vez más a medida que me hago mayor, el futuro de las pensiones y su sostenibilidad, me preocupa que haya tantas personas con trabajos que no les aportan lo suficiente para vivir, siquiera con modestia, y me preocupa que haya tantos pobres en nuestro país, tantas personas por debajo del umbral de la pobreza, necesitados de auxilio. Personas abandonadas por el Estado a su suerte que, en lugar de socorrerlas, se dedica, por ejemplo, a subvencionar a miles de extranjeros sin oficio ni beneficio, y a algunos nacionales también, a los que les estamos dando unas pagas por no se sabe qué razón, favoreciendo además el apesebramiento sinsentido. No lo entiendo, de veras, máxime cuando hay tanta gente con necesidades de ser socorrida de la que pasamos. Conste que pobres no son sólo los que atiende la Cruz Roja que, por cierto, gracias por el esfuerzo que hace esta ONG, pero hay otros que ayudan a personas en riesgo de exclusión social.

En España somos tan dadivosos que los «sin papeles» tuvieron la tarjeta sanitaria mucho antes que los abogados en España, que bien lo sé yo. Y muchos sin cotizar antes un euro han cargado operaciones costosísimas a nuestro sistema sanitario. No lo entiendo. Espero que se corte pronto ese grifo. Ni es ético ni estético y además necesitamos una más eficaz gestión de nuestros recursos, por no hablar de un más justo reparto entre comunidades autónomas, lo que además es sangrante para nuestra provincia.