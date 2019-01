Planes y contratos en el olvido

Plan de movilidad sostenible, ese es el significado de las siglas PMUS, un documento que guarda el Ayuntamiento de Alicante bajo llave cual tesoro. Lo esconde.

Hace ya casi seis años que se redactó, prácticamente por imperativo legal, pese que en sus páginas se diseña cómo debe ser la movilidad en la ciudad para hacer de ella un lugar más habitable, en el que impere el transporte sostenible. En definitiva: un plan exigible y exigente para que las ciudades sean accesibles, sostenibles y cómodos para sus ciudadanos.

Alicante lastra un duro pasado desde el desarrollismo de los años 60 y 70, cuando el coche que estaba de moda entre las clases medias ganaba protagonismo frente al peatón. Una imagen clara es la avenida Alfonso el Sabio de los años 30, con doble fila de palmeras, aceras anchas y una mediana ajardinada por donde pasaba el tranvía. Esa imagen cambió rápidamente dando paso al coche, eliminando espacio de aceras e incorporándolo a la calzada para que cupiesen más vehículos.

Hoy día ese modelo sigue imperando en las grandes avenidas de nuestra ciudad, convirtiendo a Alfonso el Sabio en una verdadera muralla entre el centro tradicional y el ensanche. Los estándares de sostenibilidad hablan de, como mínimo (repito, como mínimo) un 50% del espacio para el peatón, y el otro 50% para tráfico rodado, siendo lo ideal un 25% para tráfico y el 75% restante para peatón.

Se trata de estándares que deberían estar previstos en el Plan General de Alicante si de verdad se quiere apostar por una ciudad amable para los ciudadanos. ¿Quién no ha cruzado por Alfonso el Sabio o la Rambla fuera de los pasos de peatones? Son auténticas murallas de coches que delimitan la fluidez peatonal entre los barrios, y ya es hora de que el urbanismo de esta ciudad vaya encaminado a hacer de Alicante referente en accesibilidad y sostenibilidad. Y no hablo de futuros desarrollos urbanísticos, sino de atajar desde la Administración la patata caliente que es la ciudad consolidada.

Una de las cuestiones que marca el plan de movilidad sostenible son las zonas a peatonalizar, necesario y muy importante para interconectar esas áreas por un flujo continuado de gente entre barrios limítrofes. El centro tradicional es una zona que necesita una apuesta por dar más cabida al peatón, más accesibilidad al residente y para recuperar el pequeño comercio. Que la gente pasee por sus calles, poniendo coto y regulando la ocupación de las calles por los veladores para que la convivencia sea posible, lo que no significa negarlos, sino regularlos para evitar grandes acumulaciones en un mismo lugar.

Parece razonable y, sin duda, positivo para la ciudad, la necesidad de que alguien abandere la propuesta de más árboles en nuestras calles, y más verde para que pasear en verano no sea un suplicio y tengamos la sensación de estar en una zona residencial, no en un parking de coches.

Y ahora tenemos sobre la mesa el verdadero «marrón» en cuanto a la movilidad: el contrato de los autobuses urbanos, nuestro trasporte público, que está por renovar, y a nadie parece que le importe cuáles han de ser las directrices del pliego de condiciones técnicas y, lo más importante, hacia dónde queremos ir, porque no se entiende una ciudad más peatonal y accesible sin un buen sistema de transporte público eficiente.

Hablando no hace mucho con un compañero técnico tomando un café, comentamos que lo importante es determinar con exactitud lo que se conoce como «velocidad comercial» (el tiempo que tarda el autobús en cubrir su recorrido), para que sea siempre menor que en coche particular.

Otro aspecto importante son las frecuencias, los tiempos de espera. Lo que está claro es si los tiempos del trayecto se reducen, con carriles de tráfico reservado, carril bus o plataforma única donde no haya interacción con el coche particular, las frecuencias pueden y deben aumentar, aparte de que sea necesario aumentar el numero de vehículos para que las esperas no sean desesperantes para los usuarios, como ahora.

Mención aparte dedico a la imperiosa necesidad de que hablemos de una flota de vehículos eléctricos o híbridos, para que no contaminen y se reduzca el ruido en las calles, como hacen ya ciudades como San Sebastián, Belfast o Londres.

Parece sencillo, pero también es cierto que esto es sólo teoría. La práctica es mucho más compleja, pero la verdad de la buena es que a ninguno de los gobiernos municipales de esta legislatura les ha preocupando estas cuestiones. A la vista está: el PMUS dormita en el cajón de los olvidos, y el pliego para contratar el servicio de autobuses durante lustros, esperando que alguien lo lidere.

Como debemos ser positivos (y yo lo soy), nos queda pensar que si algo tiene de bueno la inacción es que no se hipoteca la ciudad para los restos. Así que todavía estamos a tiempo de ser la ciudad que todos soñamos, y sobre todo la capital que todos miran con admiración.