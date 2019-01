Espanya celestial, Espanya real

Algú es creu que l'actual situació territorial d'Espanya és «lo que hay» i es pot mantindre in aeternum?? Si van passant els dies -pot pensar algú-, per què no?? L'esclat de Catalunya es va donar en un moment donat de l'evolució territorial general dins d'Espanya. Però tot pot canviar. En un sentit o l'altre. Respostes o solucions només poden eixir de l'observació, comprensió i resolució d'eixa situació i evolució.

L'encaix territorial d'Espanya és com un engranatge, on si alguna part grinyola, el conjunt es ressent. Cada part del conjunt ha de caminar al ritme d'exigència del seu entramat socio-econòmic i polític. Si eixa societat en algun punt o moment se sent negada o no assistida (com la Comunitat o País Valencià en el seu finançament, o la província d'Alacant sense infraestructures tals com el tren Gandia-Dénia-Alacant per la costa, les connexions ferroviàries a l'aeroport de l'Altet, la d'Oriola...), saltarà. Esclatarà la demanda social i política. Fins a punts que desconeixem, de moment.

Catalunya va creure que, per al seu desenrotllament (motor del conjunt Espanya) li mancaven recursos, se li detreien massa recursos. A través dels mitjans establerts ho va fer vore. Fins, arribats a un punt, que va creure que havia de demanar-ho unilateralment. Recordem que les societats democràtiques són el reflex d'allò que demanda la gent. Només que, a Catalunya, les majories socials estan dividides en un 52/48%. Fifty/fifty, empat tècnic (entre 45/55%). Per què els independentistes van créixer tant, per què els independentistes van actuar així? Eixa és la qüestió.

Espanya, Europa, observa que hi ha un fifty/fifty a Catalunya. No hi ha demanda social clara. Els independentistes havien crescut (i poden créixer) considerablement, tot i així no hi ha majoria. Per què van actuar així els independentistes?... Segurament per un excés d'ànsia i mal càlcul. Desitjaven posar fi a un estat de coses. I s'han trobat amb una resposta dura i aspra..., per quant de temps?

La duresa i l'aspror relatades delata la situació política general, aspra, dura. Per quant de temps?... És això la democràcia? O la democràcia és i representa la solució dels conflictes?

I aquí és on entra l'observació, comprensió i resolució de tots estos conflictes. El contrari significa mantindre's i «no enmendalla», mantindre's en la confrontació, cada part persistint en el seu anhel i posició: la repressió, els uns; l'extensió d'un estat i majoria social independentista, els altres. Més aspror i duresa, que no sabem si les societats es poden permetre. Fins que la majoria social es decante cap a un lloc o l'altre. Tot por ser.

Portar el tren als seus carrils no és tasca fàcil. Almenys, intentar-ho és imperatiu democràtic. I tot comença per vore on va començar a descarrilar la situació. I tractar de posar remei, és a dir, corregir. I (quasi) tot el món ho veu, Espanya no és uninacional, Espanya és plurinacional (Espanya i els espanyols no són tots un sol poble, són un conjunt de pobles diversos i distints, com els vascos, els catalans, els gallegs, els valencians..., però conformen un Estat conjunt dit Espanya). I s'ha de funcionar segons les exigències de l'entramat socio-econòmic i polític i cultural de cada poble. No pot ser, per exemple, que Alacant no tinga un tren de via ampla per la costa (on viu més del 75% de la població), quan veiem que hi ha AVE a llocs despoblats i buits. Dit d'una altra manera, els pressupostos generals s'han de repartir equitativament segons el pes poblacional de cada lloc.

Reconéixer i acceptar la realitat no és claudicar (com diuen alguns), és acceptar les regles de la democràcia i la convivència. Invocar «Espanya» a totes hores, com si hi haguera una Espanya definida i estructurada celestialment, no és de rebut, potser siga una «Espanya» preconcebuda i excloent, on només caben els excloents i separadors. Les societats s'articulen i estructuren com demanden i com és la seua necessitat. A això se li diu democràcia.