Drogas: detectar en la escuela

Por más que le preceda una injusta reputación, reconozco mi inclinación por la obra de Maquiavelo. El florentino nos dejó mucho más que esa mal atribuida sentencia de que el fin justifica los medios. Ya sabrán que no fue él, sino Hermmann Busenbaum y Bonaparte –cada uno en su estilo-, quienes afirmaran tal cosa. Así pues, quédense con sus pensamientos más bondadosos, que los hay y muchos. Por ejemplo, mejor nos iría si aplicáramos su advertencia de que vale más hacer y arrepentirse, que no hacer y arrepentirse. Pragmatismo en estado puro y no apto para timoratos.

De este buen Maquiavelo parecen haber aprendido algo los parlamentarios canarios, adoptando una medida ciertamente novedosa. Sus señorías han acordado que, en los chequeos médicos que se realiza a los escolares de 14 años, se incluyan análisis para la detección del consumo de drogas. Nada extraño si atendemos a que es la edad de inicio de uno de los principales problemas de salud de los aún niños. Y lo han hecho con relativa unanimidad, lo que ya es de agradecer ante la proximidad del mega-show electoral que se nos viene encima. Solo desde Podemos –desconozco si facción Iglesias o versión Errejón- han decidido abstenerse. Es de suponer que, aceptando que en el asunto pintan bastos, no han visto más opción que evitar la confrontación con el resto de grupos políticos. Pues, bien hecho, ¡qué diablos!

La medida admite discusión y, con toda seguridad, tiene sus pros y sus contras. Pero bienvenido sea el órdago. Habrá que ver qué hacen con los chavales que den positivo en los análisis porque no se trata de darles la murga con cursillitos «rehabilitadores». Ya veremos si el sistema tiene capacidad para asumir lo que pueda ir apareciendo, porque habrá que hacer mucho más que detectar casos. Y, puestos a joder un poquito, cabe preguntarse dónde andaba cada uno cuando el tema empezó a ponerse chungo, porque esto no viene de ayer. Y es que seguimos acordándonos de Santa Bárbara solo cuando truena. Si uno de cada cuatro escolares consume cannabis, y una tercera parte pilla alguna cogorza cada mes, ya me dirán ustedes si el asunto no es para pensárselo. Ahora bien, mejor será poner la cara y buscar soluciones, que dar la callada por respuesta. Eso han hecho y es obligado felicitarse por ello.

Aunque mantengo dudas de que la idea sea efectiva per se, me alegra que una cámara autonómica se haya tomado la molestia de debatirla. Esta es una historia en la que cada uno debe asumir su rol y, como en toda cadena, si una pieza falla, el producto acabará siendo irremediablemente defectuoso. Por eso habrá que reclamar el protagonismo de padres y madres. Es obvio que no se realizará análisis alguno sin permiso de los progenitores y conseguirlo exigirá superar obstáculos. «Mi niño no es de esos», dirán algunos. Otros preferirán evitar la situación, no vaya a ser que acaben por estigmatizar o, peor aún, expulsando a la criatura de su centro escolar. Cualquier excusa puede ser humanamente comprensible, pero no por ello deja de ser igual de temeraria. Y es que ser madre o padre no es tarea fácil. En absoluto.

Quienes con toda lógica defienden que la solución empieza por la prevención, supongo que demostrarán coherencia en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Si Pedro Sánchez ha presentado las cuentas más sociales del mundo mundial –así es ¿verdad?-, alguien deberá recordarle que los dineros que ha reservado para el Plan Nacional sobre Drogas son los más rácanos de la historia. Miren ustedes que Zapatero destinaba el doble para la misma causa y ni Rajoy se atrevió a bajar tanto. Como un servidor tiene la maldita costumbre de hacer más cuentas que los chicos del CIS, les informo que la relación matemática entre la caída del presupuesto y el aumento del consumo de drogas es espectacular. Conclusión para tontos, lo reconozco, pero ya podrían darse cuenta quienes cobran para ello y hacer algo al respecto.

Disponer de unos presupuestos ajustados a las necesidades no es la solución definitiva al problema de las drogas, aunque sí una condición sine qua non para conseguir el objetivo. También habrá que aprender a gestionar mejor los recursos, pero mal vamos cuando la intensidad del problema crece y el dinero baja. Más aún ante un previsible escenario de legalización, que nos pillará con los calzones bajados y, no lo duden, llegará más pronto que tarde. En este tema coinciden izquierdas y derechas, cuando menos en Gringolandia. Llegado ese momento, a buen seguro que todo quisqui hablará de drogas porque, al fin y al cabo, éste es el único aspecto que parece interesarle a la opinión pública. Supongo que prevalece la creencia de que lo que ocurra con cada chaval es asunto privado y, en consecuencia, cada cual debe comerse su pastel. Pues no, que el marrón es de todos.

Ojalá la decisión del parlamento canario obtenga mejor resultado que el último informe del Observatorio Europeo sobre Toxicomanías (OEDT). Desde el organismo de la Unión Europea ya nos estaban llamando la atención, pero aquí nadie hacía caso. Unos porque no leen este tipo de documentos; otros, porque les importa un rábano sus conclusiones. «Los informes de las comunidades autónomas indican un descenso en los programas escolares en los últimos años», dicen los del OEDT. Vaya, que la prevención escolar está pasando a mejor a vida cuando más se le necesita. Como resultado directo, ahí estamos liderando el consumo de drogas en el viejo continente. Cierto es que algo se han incrementado las escuelas de padres y madres, pero éstas son casi anecdóticas en relación a la magnitud de la población a la que se destina. Por cada padre o madre que acude, son centenares los que prefieren quedarse en casa. Incluso hay quien prefiere buscar soluciones inmediatas, como esa pastilla milagrosa que, ni existe, ni se les espera.

Buena es la ocurrencia de sus señorías para ir abriendo los ojos ante la realidad. Y, puestos a recordar a Maquiavelo, ante todo habrá que armarse porque el asunto no es poca cosa. Sea así.