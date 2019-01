Banderillas negras

La verdad es que se veía venir. Que las tomaduras de pelo administrativas llegan hasta un punto. Y ha ocurrido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante ha anulado la resolución del Ayuntamiento de Villena por la que se denegaba la cesión de la plaza de toros a la peña taurina de la localidad para celebrar una corrida, debido a que las razones que motivaban tal decisión eran arbitrarias por subjetivas, conculcando la ley.

A decir verdad, un servidor, que ha seguido con cierto interés el devenir de este asunto desde que el gobierno local villenense está regido por quienes lo dirigen, ha podido comprobar la evolución de las excusas esgrimidas para su denegación cuantas veces ha sido solicitada para celebrar espectáculos taurinos. Las ha habido de todos los pelajes, desde las razones más peregrinas hasta las más cínicas -las últimas-, que son las que pueden costar un disgusto a los responsables municipales si no cejan en su empeño.

Se adujo por el gobierno local que si las «arenas» del ruedo estaban en una nave industrial (se conoce que son unas arenas «movedizas»), y el coste de trasladarlas y reponerlas era demasiado elevado; que si -¡caramba, qué casualidad!- para la misma fecha ya la habían reservado otras entidades -algunas afines a la ideología del grupo político gobernante- para celebrar un evento; o que la plaza adolecía de deficiencias técnicas o de seguridad que impedían celebrar corridas de toros, pero no otro tipo de actividades que, curiosamente, sí se autorizaban (parece que los tornos de control son necesarios para el público de toros, pero no para el de un concierto rock como el que se va a celebrar el día 26). Y así hasta que, en la última, los gobernantes se han despojado de la careta, y han justificado su decisión argumentando que la actividad taurina es «poco oportuna desde el punto de vista social y cultural» de la ciudad de Villena. Frase tremenda que recuerda tiempos que yo creía ya superados: El poder político como impositor de ideas. Si bien, después de sentencia mentada, el señor alcalde ha reculado, y donde dijo digo ahora dice Diego, argumentando de nuevo que se debió a deficiencias técnicas. Lo que sería aún peor, pues denotaría una grave negligencia por la falta de mantenimiento de un espacio público moderno y de muy reciente construcción, que ha costado mucho dinero público.

Para ser sincero, he de reconocer que en un primer momento el señor alcalde de Villena me cayó simpático. Mientras otros alcaldes de la comarca aparecían en público trajeados y encorbatados, aquél lo hacía vistiendo lo que parecía el jersey de un esquijama, que le daba un plus de cercanía o campechanía a su imagen: El alcalde del pueblo. Sin embargo, después de observar las mañas despóticas (a fin de cuentas, la imposición de ideas es una forma de despotismo) empleadas para impedir a toda costa una actividad no solo lícita, sino declarada patrimonio cultural inmaterial, bajé al santo de la peana. Lo peor que le puede ocurrir a un alcalde es que, con el paso del tiempo, se crea que los ciudadanos son tontos. Y que se les puede engañar con cualquier puerilidad; porque él –o ella; seamos inclusivos- debe velar por el bienestar ideológico del pueblo.

Resulta que, después de muchos años de desunión, y advertidos de los constantes ataques que sufre el toreo, parece que los taurinos se han organizado, constituyendo una entidad llamada Fundación Toro de Lidia, cuyo cometido –aparte de la promoción de la tauromaquia- es su defensa por medio de demandas, querellas y recursos frente a los ataques que sufre desde todos los ámbitos, incluida la Administración. El ejemplo lo tenemos en la última ley taurina balear «tumbada» por el Tribunal Constitucional.

Esa fundación es la que está detrás del recurso contra la decisión del gobierno villenense, que ha picado el anzuelo. Pues la parte mollar de la cuestión no está no tanto en que se haya anulado la decisión municipal que deniega la cesión, sino en el aviso que lleva consigo: el ayuntamiento ya es conocedor de que no puede negarla para la celebración de espectáculos taurinos sin motivos serios y reales fundados derecho. Pues de hacerlo, sus responsables –alcalde a la cabeza- corren un riesgo manifiesto de incurrir en un delito de prevaricación. Por menos hay otros ediles alicantinos encartados en un proceso penal. ¿Les suena? De momento –ya es casualidad- un empresario taurino de la zona ya ha corrido a solicitar su uso. ¿Por qué será? O sea.