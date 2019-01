Profunda desconfianza

No debe sorprender que una de las exigencias de Vox para apoyar al nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, candidato del Partido Popular, haya sido la revisión y en su caso derogación de las medidas aprobadas en su día por la Junta en materia de protección de la mujer respecto a la lucha contra la violencia de género. Desde que se aprobó esta ley en 2004 en el ámbito estatal ha sido objeto de ataques por parte de un sector de la sociedad gracias a la proliferación de noticias falsas y a estadísticas tergiversadas. De manera inexplicable se ha llegado a un nuevo frentismo, otro más, entre los partidarios de esta ley y sus detractores a pesar de que debería ser un tema que contase con unánime respaldo.

Pero hoy vamos a tratar aquí dos aspectos que quizá puedan resultar novedosos para el lector. En primer lugar, debemos referirnos al concepto de «manada» cuyo uso se ha generalizado para calificar a grupos de dos o más hombres que cometen algún tipo de abuso sexual de carácter intimidatorio y violento, término conocido desde que el grupo de jóvenes así llamado fue condenado por abuso sexual cometido en grupo sobre una joven de dieciocho años en las fiestas de San Fermín de 2016. Este grupo de cinco hombres jóvenes se autodenominaba así, la manada, en una red social muy conocida en la que hacían continuos comentarios sobre su intención de acudir a alguna fiesta de carácter local para llevar a cabo actos ilícitos que han terminado por llevarles a la cárcel. Según pudimos leer en las transcripciones que se hicieron de los mensajes que se intercambiaban fueron continuas las referencias a dos términos que se han hecho muy conocidos. Uno de ellos es el de manada al que me he referido y el otro el de reinoles, un tipo de droga. Ambos conceptos no han sido inventados por este grupo de delincuentes (así los ha calificado la justicia), sino que fueron copiados de una película del año 2009 y que en España se tituló como Resacón en las Vegas. En esta película un grupo de cuatro hombres de mediana edad se va a la ciudad de Las Vegas donde, después de haber ingerido por error una droga (reinoles) sufren un sinfín de desventuras de las que no salen bien parados, grupo que es bautizado por unos de sus miembros como la manada. Por tanto, tenemos un elemento definitorio de la capacidad intelectual de estos cinco jóvenes españoles condenados que fueron capaces de llevar a la práctica lo que era una película y además de manera exagerada y fuera de contexto.

En segundo lugar, nos vamos a referir a un reciente artículo de Javier Marías que ha levantado una cierta polémica. En su escrito advertía Marías que en EE UU se han comenzado a detectar en el ámbito de la empresa privada -después de la lógica campaña #metoo organizada y puesta en marcha por mujeres de todo el mundo hartas de tener que soportar a machistas descerebrados y del acoso a que la mujer ha sido siempre sometida a lo largo de la historia- las reticencias de muchos empleados y directivos a trabajar con mujeres y a contratarlas. En las reuniones, las puertas de los despachos se dejan siempre abiertas. Cuando viajan en avión, los hombres piden expresamente asientos distintos de los de sus compañeras de empresa y si tienen que dormir en el mismo hotel piden también que las habitaciones se encuentren en pisos distintos. De ahí a que se dejen de contratar a mujeres hay un paso. Y aunque nos pueda parecer una exageración la realidad es que estas costumbres se están empezando a imponer en algunas empresas norteamericanas y, por tanto, es previsible que algún día lleguen también a nuestro país.

Es evidente que más allá de nuestras opiniones puntuales y personales sobre aspectos concretos y diarios, la realidad es que en el siglo XXI se están implementando políticas de protección a la mujer que pretenden cambiar la mentalidad de los países desarrollados. Políticas que están dirigidas al hombre, pero también a la mujer como medio para terminar de una vez por todas con la mentalidad machista y todo lo que eso conlleva. Si nos atenemos a la historia de Europa de los últimos 200 años podremos observar que todos los cambios sociales, políticos y culturales que se han producido han tenido siempre una gran contestación por parte del sector social más antiguo y retrógrado de estos países, pero al final la lógica ha terminado por imponerse y los avances sociales se han consolidado.

Esta idea es la que debe prevalecer. La de que antes o después las libertades terminan por imponerse gracias a un desarrollo paulatino. Nos corresponde a nosotros decidir en qué lado de la historia queremos estar. Si en el de las mentes cerradas que por influencias religiosas o de intereses económicos pretenden que la vida siga teniendo el orden social y cultural que tuvo durante la dictadura franquista o en el de un nuevo ámbito de libertades en el que las personas puedan desarrollarse como estimen oportuno y en el que su seguridad personal esté garantizada.